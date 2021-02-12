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Почеттино: Неймар очень хотел сыграть с Барселоной

Франция
(1 голосов)

Игрок может восстановиться к ответному матчу

Почеттино: Неймар очень хотел сыграть с Барселоной

sport

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино высказался о травме нападающего Неймара накануне матча с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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"Не знаю, попросит ли Неймар отпустить его в Бразилию на время восстановления. Всё зависит от заключения врачей. Иногда игрокам идут на уступки и позволяют сменить обстановку, чтобы вернуться в строй скорее. Всегда есть надежда, что восстановление будет проходить удачно.

Надеюсь, Неймар будет доступен в ответном матче. Его отношение к делу и мотивация впечатляют. Он особенно предвкушал возможность сыграть с "Барселоной" и очень расстроен, что не сможет выйти на поле. Жаль. Неймар создан для таких матчей, поэтому для него это удар. Потеря Неймара и Ди Марии — большой минус для нас, но мы должны адаптироваться к обстоятельствам. Я оптимист, и для команды это вызов", — цитирует Почеттино ESPN.

Первый матч "Барселоны" с "ПСЖ" пройдёт в Испании 16 февраля.

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В статье: Неймар Маурисио Почеттино ПСЖ
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Комментарии (1)
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potygnuy (Чернівці)
12.02.2021 в 17:00
но на днюху сеструхи хотів сильніше)))
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