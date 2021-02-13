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Форвард Ливерпуля планирует купить французский клуб

Франция
(1 голосов)

Садио Мане решил обзавестись клубом

Форвард Ливерпуля планирует купить французский клуб

Новина українською

Вингер"Ливерпуля" Садио Мане ведет переговоры о приобретении доли в клубе четвертого французского дивизиона "Бурж Фут".

Согласно Liverpool Echo, 28-летний игрок сборной Сенегала неоднократно беседовал с мэром Буржа Яном Галю и президентом одноименного клуба Чейком Силла.

Из-за коронавирусных ограничений Мане постоянно откладывает свой визит во Францию и вынужден ограничиваться телефонными разговорами. Садио намерен серьезно вложиться в "Бурж Фут", хочет улучшить инфраструктуру и академию клуба, а также планирует создать женскую команду.

"Мы уже трижды откладывали его визит. Садио Мане хочет самостоятельно представить свой проект в Бурже, он сам полностью его разработал.

Мане размышляет о потенциальных инвестициях. Я очень осторожен, потому что это стало бы такой хорошей новостью для Буржа, но я не хочу вселять ложную надежду", — сообщил Галю.

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В статье: Садио Мане
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