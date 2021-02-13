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Форвард Ливерпуля планирует купить французский клуб
Садио Мане решил обзавестись клубом
Вингер"Ливерпуля" Садио Мане ведет переговоры о приобретении доли в клубе четвертого французского дивизиона "Бурж Фут".
Согласно Liverpool Echo, 28-летний игрок сборной Сенегала неоднократно беседовал с мэром Буржа Яном Галю и президентом одноименного клуба Чейком Силла.
Из-за коронавирусных ограничений Мане постоянно откладывает свой визит во Францию и вынужден ограничиваться телефонными разговорами. Садио намерен серьезно вложиться в "Бурж Фут", хочет улучшить инфраструктуру и академию клуба, а также планирует создать женскую команду.
"Мы уже трижды откладывали его визит. Садио Мане хочет самостоятельно представить свой проект в Бурже, он сам полностью его разработал.
Мане размышляет о потенциальных инвестициях. Я очень осторожен, потому что это стало бы такой хорошей новостью для Буржа, но я не хочу вселять ложную надежду", — сообщил Галю.
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