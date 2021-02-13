Франция
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Кейлор Навас восстановился перед Барселоной, Неймар и Верратти продолжают лечение
У парижан традиционные кадровые проблемы
AS
Голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас сможет принять участие в сегодняшнем матче против "Ниццы", сообщает L’Équipe.
В то же время в лазарете команды всё ещё остаются Неймар, Марко Верратти, Анхель Ди Мария и Рафинья. Участие всех названных в ближайшем поединке с "Барселоной" в 1/8 Лиги Чемпионов находится под вопросом.
"Барселона" примет ПСЖ во вторник, 16 февраля.
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