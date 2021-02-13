Кейлор Навас восстановился перед Барселоной, Неймар и Верратти продолжают лечение

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас сможет принять участие в сегодняшнем матче против "Ниццы", сообщает L’Équipe.

В то же время в лазарете команды всё ещё остаются Неймар, Марко Верратти, Анхель Ди Мария и Рафинья. Участие всех названных в ближайшем поединке с "Барселоной" в 1/8 Лиги Чемпионов находится под вопросом.

"Барселона" примет ПСЖ во вторник, 16 февраля.