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Кейлор Навас восстановился перед Барселоной, Неймар и Верратти продолжают лечение

Франция
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У парижан традиционные кадровые проблемы

Кейлор Навас восстановился перед Барселоной, Неймар и Верратти продолжают лечение

AS

Новина українською

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас сможет принять участие в сегодняшнем матче против "Ниццы", сообщает L’Équipe.

В то же время в лазарете команды всё ещё остаются Неймар, Марко Верратти, Анхель Ди Мария и Рафинья. Участие всех названных в ближайшем поединке с "Барселоной" в 1/8 Лиги Чемпионов находится под вопросом.

"Барселона" примет ПСЖ во вторник, 16 февраля.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж)
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