Лига 1. ПСЖ - Ницца 2:1. Икарди красавчик, но игра хромает

554 минуты не пропускал "ПСЖ" на своем поле в Лиге 1 - и вот пропустил. Но очки все же не потерял.

"Ницца" была близка к сенсации, это правда. "Орлята" долго запрягали, но уже после перерыва перехватили инициативу и выглядели как минимум не хуже.

Счет открыл Юлиан Дракслер - он добил мяч в сетку после удара Икарди в штангу. Рони Лопеш ответил на это на старте второй половины, мощно выстрелив под перекладину после обрезки Маркиньоса. Но все тот же Икарди выловил сложный мяч в штрафной и ассистировал Кину, принеся "ПСЖ" победу на 76-й минуте.

Трудности чемпиона отчасти объясняются потерями - сегодня из-за травм не сыграли Неймар, Ди Мария и Верратти. Это, на секунду, три самых креативных игрока. Без их передач Мбаппе приходилось идти в дриблинг в сложных ситуациях и матч он закончил с 40% удачных обводок.

Ни о каком доминировании "ПСЖ" и речи не шло. "Ницца" даже чаще пробивала в створ ворот - 5 против 4. Был у "Орлят" и великолепный выстрел Амина Гуири в перекладину, и другие шансы. Кейлор Навас завершил встречу с четырьмя сэйвами в активе против двух у своего визави.

"Ницца" выиграла всю борьбу (12 отборов против 6), намного удачнее шла в обводку (12 против 6), пасовала почти с идентичной точностью (89% против 92). Очевидно, команда Адриана Урси наиграла хотя бы на ничью, но ее форварды свои моменты не реализовали, а Мауро Икарди был на высоте. Это называется "класс".

В таблице у Парижа теперь 54 очка - столько же у "Лилля", но "Доги" свой матч сыграют завтра. Также 52 балла и матч в запасе у "Лиона". "Ницца" осталась 13-й с 29 пунктами, но с такой игрой ей недолго оставаться так низко.

25-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Ницца" - 2:1

Голы: Дракслер, 22, Кин, 76 - Рони Лопеш, 50

"ПСЖ": Навас - Керер, Маркиньос, Кимпембе, Курзава (Баккер, 77) - Гуйе, Паредес (Данилу, 83) - Кин (Эррера, 83), Дракслер (Сарабия, 77), Мбаппе - Икарди

"Ницца": Бенитес - Пельмар, Тодибо, Салиба, Камара - Рони Лопеш, Клод Морис, Будауи, Лис-Мелу, Гуири - Маолида

Предупреждения: Мбаппе, 87, Эррера, 89