Лига 1. Монпелье расстроил Депая в его день рождения

"Ланс" провел выездной матч, словно домашний. Со старта высокий прессинг кроваво-золотых подавил соперника и поставил его в неудобное положение. Первый голевой шанс Фофана загубил уже на 7-й минуте.

Удивительно, что по такой игре первым забил "Реймс". У хозяев прошла контратака - Лека отбил удар от Дья, но только на голову Зенели, и косовар не промахнулся.

В дальнейшем у "Ланса" было предостаточно шансов, чтобы перевернуть ход поединка в свою пользу. Чего стоит хотя бы пенальти, с которого Гаэль Какута не смог переиграть великолепного Предрага Райковича. Между прочим, это уже второй промах с точки экс-игрока "Челси" в текущем чемпионате.

Сравняли счет гости после великолепного прохода и паса от Клаусса, которым воспользовался Сотока. Флориан обязан был оформлять дубль на 64-й минуте, но Райкович каким-то чудом выловил мяч на линии ворот. Когда же Банза таки забил в сетку на 69-й минуте, то судьи после долгого просмотра ВАР гол отменили.

В общем, не повезло "Лансу" крупно. В таблице команда Франка Эса осталась 6-й с 37 очками. У "Реймса" теперь 29 баллов и 13-е место.

25-й тур Лиги 1. Реймс. "Огюст Делоне"

"Реймс" - "Ланс" - 1:1

Голы: Зенели, 13 - Сотока, 61

"Реймс": Райкович - Фоке, Мунеци, Фаэс, Конан (де Смет, 78) - Мбуку (Туре, 69), Кафаро (Кутеса,78), Кассама, Шавалерен, Зенели (Серхейс, 87) - Дья

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Медина - Клаусс (Мишлен, 87), Дюкуре, Фофана, Айдара (Силла, 82) - Какута (Маурисио, 87) - Банза (Жан, 82), Сотока

Предупреждения: Конан, 43, Фаэс, 49

На запчасти разобрал Мишель Тер-Закарян игру "Лиона", которому не удалось порадовать своего капитана Мемфиса Депая в его 27-й день рождения.

"Паладины" доминировали на поле в первом тайме, напрочь перекусив полузащиту "Ткачей". Мощную игру выдал экс-лионец Жордан Ферри, навязавший аж 11 единоборств соперникам. Ну а на чужой половине выделялся Тежи Саванье. Именно его подключение по центру привело к голу - Анди Делор четко нашел голову друга на 20-й минуте.

"Лион" сравнял счет не по делу - "Паладины" уже ждали свистка, когда Лукас Пакета добил мяч в сетку после сэйва Омлина.

Саванье в перерыве в эфире Canal+ признал, что это стало ударом по команде. Еще больше "Монпелье" расстроили проблемы Анди Делора - у форварда возобновились боли в лодыжке и его пришлось менять. Тем не менее, даже после этого гости вырвали победу - Вахи сыграл на добивании после ошибки Антони Лопеша при стандарте.

"Лион" пробовал вернуться в игру по-разному - и дальние забросы применял, и индивидуально прорывался, и перестановок сделал великое множество. Но по факту все удары Уссема Ауара пришлись мимо ворот, Ислам Слимани свой шанс тоже не использовал, а Карл Токо-Экамби попал в выставленную ногу 43-летнего Илтона.

Для "Лиона" это третье поражение в чемпионате. "Ткачи" усложнили свое турнирное положение - теперь они отстают от "ПСЖ" на два очка, а "Лилль", если победит завтра, оторвется от команды Руди Гарсии на целых 5 пунктов. Касательно "Монпелье", то он поднялся на 8-е место с 35 очками. Ужасный отрезок "Паладинов" остался позади, и они снова на расстоянии трех очков от зоны Лиги Европы.

25-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Монпелье" - 1:2

Голы: Лукас Пакета, 45+2 - Саванье, 20, Вахи, 65

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Марсело (Бенламри, 26), Дьоманде, Корне (де Шильо, 63) - Лукас Пакета (Шерки, 73), Тиаго Мендес, Ауар (Слимани, 73) - Кадевере (Бруно Гимараес, 62), Депай, Токо-Экамби

"Монпелье": Омлин - Самбия, Илтон, Конгре, Ристич (Козза, 68) - Молле (Ле Таллек, 75), Ферри, Саванье - Лаборд (Шкулетич, 80), Делор (Вахи, 46), Мавидиди (Педру Мендеш, 81)

Предупреждение: Ристич, 49