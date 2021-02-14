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Барсу не напугали. ПСЖ - Ницца 2:1. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Сложная победа

Барсу не напугали. ПСЖ - Ницца 2:1. Видео голов и обзор матча

twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ" в 25-м туре не слишком убедительно победил "Ниццу". 14-я команда Лиги 1 не уступила чемпиону ни по качеству голевых моментов, ни в силовой борьбе, но дважды упустила из виду Мауро Икарди - и этого хватило для поражения.

Понятно, что "ПСЖ" играл без Неймара, Ди Марии, Верратти и еще нескольких травмированных. Но что толку оправдываться? Уже во вторник Париж сыграет в ЛЧ против "Барселоны", и там нужно показывать игру другого качества.

"ПСЖ" - "Ницца" - 2:1

Голы: Дракслер, 22, Кин, 76 - Рони Лопеш, 50

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В статье: Ницца Пари Сен-Жермен (Париж)
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