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Барсу не напугали. ПСЖ - Ницца 2:1. Видео голов и обзор матча
Сложная победа
twitter.com/PSG_inside
"ПСЖ" в 25-м туре не слишком убедительно победил "Ниццу". 14-я команда Лиги 1 не уступила чемпиону ни по качеству голевых моментов, ни в силовой борьбе, но дважды упустила из виду Мауро Икарди - и этого хватило для поражения.
Понятно, что "ПСЖ" играл без Неймара, Ди Марии, Верратти и еще нескольких травмированных. Но что толку оправдываться? Уже во вторник Париж сыграет в ЛЧ против "Барселоны", и там нужно показывать игру другого качества.
"ПСЖ" - "Ницца" - 2:1
Голы: Дракслер, 22, Кин, 76 - Рони Лопеш, 50
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