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Испортили праздник. Лион - Монпелье 1:2. Видео голов и обзор матча
Мемфис расстроен
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"Монпелье" сенсационно обыграл "Лион" на его поле в 25-м туре Лиги 1. "Паладины" лишили "Ткачей" превосходства как в центре поля, прежде всего, усилиями Тежи Саванье - на его счету гол и результативный навес со штрафного.
Любопытно, что сегодня 27-й день рождения праздновал капитан "Лиона" Мемфис Депай. Как и его партнеры, голландец провел бледную игру. Тем временем, позиции "Ткачей" в чемпионской гонке ухудшились.
"Лион" - "Монпелье" - 1:2
Голы: Лукас Пакета, 45+2 - Саванье, 20, Вахи, 65
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