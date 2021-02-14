Испортили праздник. Лион - Монпелье 1:2. Видео голов и обзор матча

"Монпелье" сенсационно обыграл "Лион" на его поле в 25-м туре Лиги 1. "Паладины" лишили "Ткачей" превосходства как в центре поля, прежде всего, усилиями Тежи Саванье - на его счету гол и результативный навес со штрафного.

Любопытно, что сегодня 27-й день рождения праздновал капитан "Лиона" Мемфис Депай. Как и его партнеры, голландец провел бледную игру. Тем временем, позиции "Ткачей" в чемпионской гонке ухудшились.

"Лион" - "Монпелье" - 1:2

Голы: Лукас Пакета, 45+2 - Саванье, 20, Вахи, 65