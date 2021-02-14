Лига 1. Монако - Лорьян 2:2. И снова спасительный Бен-Йеддер

Рывок "Лорьяна" - одна из самых красивых историй этого чемпионата. Команда, которая в первом круге добыла три победы, внезапно преобразилась и не знает поражений уже шесть матчей подряд. Как тебе такое, Илон Маск?

Сегодня "Хекам" не хватило полминуты до победы. Монегаски решили шапками забросать аутсайдера, за что едва не поплатились. Гости сыграли в пять защитников и перекрыли полуфланги, которые обожают использовать вингеры "Монако". В итоге и Софьян Диоп, и Крепен Диатта провалились и были заменены.

Вновь мощно выступил капитан "Лорьяна" Лоран Абержель в центре поля - у него 2 отбора и 2 перехвата. В какой-то момент Орельен Чуамени так занервничал, что едва не напоролся на удаление.

А когда вся команда нервничает, то и защита тоже ошибается. Первый мяч "Лорьян" провел уже на 7-й минуте - Висса использовал пространство и заработал пенальти, а Терем Моффи его реализовал.

Нигериец обязан был удваивать преимущество в середине тайма после грубой ошибки Марипана, но пробил мимо ворот. "Монако" ответил на это голом с пенальти, но вскоре еще одну грубую обрезку допустил Сидибе - и Моффи уже не простил. Монегаски выглядели обескураженными. Нико Ковач показывал своим, чтобы просто грузили мяч с центра поля в штрафную. Это уже был не футбол, но "Лорьян" все-таки дрогнул, а "Бен-Йеддер снова отметился спасительным касанием.

"Монако" все еще не знает поражений в 2021 году - у него 7 побед и 2 ничьи. В таблице команда Нико Ковача осталась 4-й с 49 баллами. У "Лорьяна" 17-я позиция и 23 очка.

25-й тур Лиги 1. Фонвьей. "Стад Луи II"

"Монако" - "Лорьян" - 2:2

Голы: Бен-Йеддер, 48 (с пенальти), 90+2 - Моффи, 7 (с пенальти), 62

"Монако": Лекомт - Сидибе (Балло Туре, 67), Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике (Пеллегри, 80) - Диатта (Йоветич, 46), Чуамени (Фабрегас, 58), Фофана, Диоп (Агилар, 67) - Фолланд, Бен-Йеддер

"Лорьян": Дрейер - Мендес (Амель, 84), Гравильон, Лапорт, Морель, Эрго - Ле Фе (Делаплас, 78), Монкондью (Чалоба, 71), Абержель (Лемуан, 71), Висса (Буагар, 78) - Моффи

Предупреждения: Лекомт, 6, Диоп, 39, Чуамени, 45 - Мендес, 35, Дрейер, 88, Чалоба, 90+1