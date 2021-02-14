Лига 1. Лилль оступился, но сохранил лидерство, а Нант победил впервые за три месяца

Вслед за "Монако" и "Лионом" потерял очки и лидер чемпионата "Лилль". "Доги" опять не пропустили, но в этот раз и не забили ни единого мяча.

"Брест" со старта играл на отбой и ничуть этого не стыдился. Команда Оливье Даль’Ольо лишь неделю назад одержала первую победу после сложного двухмесячного отрезка, так что ее легко понять. Вдобавок вся Лига 1 знает, что "Лилль" опасен именно в контригре.

Лишив "Догов" пространства, гости сорвали джек-пот. За всю игру лидер чемпионата не нанес ни единого (!) удара в створ, довольствуясь редкими попытками мимо цели и стерильным владением. Полностью провалились Иконе, Араужо, Дэвид, а Бамба запомнился только наглой симуляцией в штрафной.

Наверное, был всего один момент, когда "Лилль" мог изменить ход встречи. Дэвид даже гол забил, но арбитр увидел касание рукой у Жозе Фонте. Повтор показал, что судья скорее прав, чем нет.

В таблице "Доги" сохранили первое место, но их отрыв от "ПСЖ" теперь составляет лишь одно очко - 55 против 54. У идущего третьим "Лиона" 52 балла. "Брест", в свою очередь, остался 12-м с 31 очком.

25-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Брест" - 0:0

"Лилль": Меньян - Челик, Фонте, Тиаго Джало, Рейнилдо - Араужо (Веа, 61), Андре, Шека (Ренату Санчеш, 71), Бамба - Иконе (Языджи, 61), Дэвид

"Брест": Сибуа - Пьер-Габриэль, Шардоне, Эрель, Перро - Февр, Белькебла, Лан, Онора - Жан Лукас - Мунье

Предупреждения: Челик, 44, Бамба, 75 - Белькебла, 7

В Нанте ждали этого три месяца и вот, наконец, их команда победила. 16-матчевая серия без побед осталась позади.

Антуан Комбуаре в первом же матче сделал то, на что Раймону Доменеку не хватило восьми встреч. Со старта "Канарейки" костьми ложились под каждый мяч, самоотдача просто зашкаливала. В итоге "Анже" пропустил дважды прежде, чем успел войти в игру - Саймон забил в контратаке, а Луза реализовал уже 4-й пенальти в сезоне.

Впоследствии грубая ошибка Абдулайе Туре вернула "Анже" в матч, но "Нант" не без геройств своего голкипера Альбана Лафона выстоял, а в концовке еще и забил третий в быстром отрыве.

В таблице команда Комбуаре 18-я с 22 очками в активе. У "Анже" 34 балла и 9-я позиция.

25-й тур Лиги 1. Анже. "Раймон Копа"

"Анже" - "Нант" - 1:3

Голы: Мангани, 33 (с пенальти) - Саймон, 4, Луза, 7 (с пенальти), Кадер Бамба, 86

"Анже": Бернардони - Мансо, Траоре, Тома, Думбия - Кулибали (Бобишон, 90+1), Мангани - Капель (Кабо, 46, Тиуб, 68), Фульжини, Буфаль (Перейра Лаже, 79) - Дьони (Шо, 90)

"Нант": Лафон - Коршья, Жиротто, Кастелетто, Траоре - Блас (Коко, 87), Туре (Менди, 45+2), Чиривелья, Луза (Паллуа, 88) - Коло Муани, Саймон (Кадер Бамба, 60)

Предупреждения: Дьони, 61, Кулибали, 77 - Лафон, 33, Блас, 83, Коло Муани, 90+5

Матч аутсайдеров сезона показал, что за место в элите готовы сражаться только "Крокодилы". "Дижон" играет во что-то невразумительное, имеющее мало общего с настоящим футболом.

Первый гол "Ним" провел в блестящей контратаке, которую завершил Рено Рипар - уникальный форвард, ставший защитником в середине сезона, а теперь вернувшийся в нападение. Второй мяч на счету шведа Никласа Элиассона.

В таблице "Крокодилы" теперь на чистой 19-й строчке с 18 баллами. От спасительного 17-го места команду отделяют 5 очков. У "Дижона" 15 баллов и весьма туманные перспективы.

25-й тур Лиги 1. Дижон. "Гастон Жерар"

"Дижон" - "Ним" - 0:2

Голы: Рипар, 76, Элиассон, 87

"Дижон": Рачоппи - Буй, Экюэль Манга, Кулибали, Музинга (Чала, 85) - Лаутоа, Ндонг - Шуяр (Конате, 77), Камара (Эбимбе, 62), Целина (Саммаритано, 77) - Мама Бальде

"Ним": Рейне - Алакуш, Бриансон, Мигель (Гессум, 45+1), Мелинг - Бенрау (Фомба, 88), Рипар, Кубас, До, Ферхат - Коне (Элиассон, 74)

Предупреждения: Шуяр, 49, Лаутоа, 61, Саммаритано, 79, Ндонг, 90+4 - Ферхат, 42

Удаление: Саммаритано, 90

Сотни фанатов "Мессинцев" собрались под стадионом, чтобы настроить команду на дерби. Но сегодня был плохой день для "Метца" - у него мало что получалось на обоих половинах поля.

Хозяева открыли счет, проведя образцовую контратаку после углового "Страсбура". Но тот не сдался, даром что не побеждал в элите почти месяц. Партнеров повел за собой атакующий хавбек Адриен Томассон, чьи вертикальные рывки в штрафную и сделали игру. В первом случае, Томассон сориентировался после заброса от Аолу: во втором - гениально пробил головой с навеса Жильбера

"Метц" провалил Восточное дерби, но остался 7-м с 35 очками. У "Страсбура" лишь 16-е место и 28 баллов.

25-й тур Лиги 1. Метц. "Сен-Симфорьен"

"Метц" - "Страсбур" - 1:2

Голы: Делен, 17 - Томассон, 33, 84

"Метц": Укиджа - Бронн, Куяте, Бойе - Сентонз, Сарр (Чимбембе, 37), Маига, Делен - Булайя - Яде (Мазиз, 63), Вагнер (Лейя, 63)

"Страсбур": Кавасима - Жильбер, Митрович, Джику, Каси - Сиссоко, Аолу, Линар (Бельгар, 81) - Томассон - Дьялло, Ажорг

Предупреждения: Делен, 26, Куяте, 44 - Сиссоко, 42

Иногда спокойствие вознаграждается. Поклонники "Стефануа" требовали перемен после 0:5 в Дерби Роны, но боссы "Сент-Этьена" не уволили Клода Пюэля, а наоборот помогли ему новичками. И теперь команда выдала серию из трех побед и ничьи.

На поле "Ренна" зеленые выглядели солидно и эффективно. Символ возрождения команды - Дени Буанга. Габонец, пребывавший в отвратительной форме в декабре, снова вспомнил, как забивать голы. А вот антигероем матча стал Наиф Агер. Алжирский защитник "Ренна" сперва упустил из виду Буанга, а затем позволил результативно пробить из-под себя Арно Нордену.

Очевидно, у "Ренна" новый кризис - команда выдала пять матчей кряду без побед. В таблице бретонцы все еще 5-ые с 38 очками. У "Сент-Этьена" 15-е место и 29 очков.

25-й тур Лиги 1. Ренн. "Руазон-Парк"

"Ренн" - "Сент-Этьен" - 0:2

Голы: Буанга, 27, Норден, 71

"Ренн": Гомис - Траоре, Да Сильва, Агер, Трюффер - Камавинга (Гбохо, 58), Мартен (Нзонзи, 58), Буриго - Террье (Юну, 58), Гирасси, Доку

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши, Мукуди, Сиссе, Трауко - Аушиш (Норден, 57), Камара, Гурна-Дуат, Нею (Юссуф, 69), Буанга (Муэффек, 90) - Хазри (Аби, 68)

Предупреждения: Доку, 37, Да Сильва, 48, Гирасси, 57, Агер, 63, Траоре, 77 - Дебюши, 33, Аби, 80