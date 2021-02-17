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ПСЖ хочет выручить за Мбаппе не менее 200 миллионов евро

Франция
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Форвард проводит результативный сезон

ПСЖ хочет выручить за Мбаппе не менее 200 миллионов евро

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" потребует минимум € 200 млн за нападающего Килиана Мбаппе, если французскому клубу придётся продать футболиста, сообщает Get French Football News.

Такую сумму клуб будет просить у покупателей, если форвард не будет продлевать свой действующий контракт, который рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах французской Лиги 1, в которых забил 21 гол и отдал 9 голевых передач.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе
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