ПСЖ хочет выручить за Мбаппе не менее 200 миллионов евро

"Пари Сен-Жермен" потребует минимум € 200 млн за нападающего Килиана Мбаппе, если французскому клубу придётся продать футболиста, сообщает Get French Football News.

Такую сумму клуб будет просить у покупателей, если форвард не будет продлевать свой действующий контракт, который рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах французской Лиги 1, в которых забил 21 гол и отдал 9 голевых передач.