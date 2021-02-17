Лига 1. Марсель - Ницца 3:2. Первая победа без Виллаш-Боаша

После того, как фанаты "Марселя" штурмовали базу клуба, а тренер Андре Виллаш-Боаш подал в отставку, хозяева "Велодрома" вообще не побеждали в чемпионате.

Сегодня серию неудач, длиною в 5 недель, удалось прервать. Героями стали те, от кого подвигов ждали в последнюю очередь. Саиф-Эдин Хауи не выходил в основе "Марселя" в чемпионате с 2016 года! У Виллаш-Боаша хавбек был глубоким запасным, но сейчас он показал, что может многое дать команде. Его удары из пределов штрафной и активность на фланге сделали разницу.

Также надо хвалить Луиса Энрике - бразильский резервист напрягал оппонентов на своем левом фланге и отметился дебютным ассистом во Франции. Еще один гол забил "тафгай" "Марселя" Альваро Гонсалес после стандарта.

"Ницца" смогла ответить на это голом Амина Гуири, который здорово сыграл на опережение на 47-й минуте, а также точным ударом дебютанта Малика Селюки в концовке. Он обеспечил игре жаркие последние минуты, но хозяева не без помощи штанги отбились и защитили три очка.

Если оценивать все 90 минут, то "Марсель" сыграл качественнее. Возможно, судьбу матча решил тот факт, что в нем не смогли сыграть арендованные в январе защитники Жан-Клэр Тодибо и Вильям Салиба. Без них защита "Ниццы" превратилась из кареты в ту же тыкву, какой она была в первом круге.

Три дня назад Салиба и Тодибо почти остановили "ПСЖ" (1:2); сегодня Робсон Бамбу и Нсоки провалились против "Марселя". Согласитесь, большая разница. В таблице "Ницца" осталась 14-й с 29 очками. У "Марселя" теперь 37 очков и 6-е место.

11-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Ницца" - 3:2

Голы: Гонсалес, 14, Хауи, 42, 53 - Гуири, 47, Селюки, 87

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо - Камара, Гуйе - Хауи (Ронжье, 77), Пайет (Амави, 90), Луис Энрике (Товен, 68) - Дьенг (Жермен, 68)

"Ницца": Бенитес - Пельмар, Робсон Бамбу, Нсоки, Камара - Рони Лопеш (Селюки, 77), Клод Морис, Будауи (Тюрам, 80), Лис-Мелу (Ндойе, 73), Трулье (Шнейдерлен, 46) - Гуири

Предупреждения: Камара, 44, Сакаи, 90+3 - Лис-Мелу, 73