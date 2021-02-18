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Лидер Метца Булайя - лучший игрок января в Лиге 1
Фарид заслужил
facebook.com/FCMetz
Плеймейкер "Метца" Фарид Булайя признан лучшим игроком января в чемпионате Франции. Так решил профсоюз футболистов (UNFP).
27-летний алжирец набрал 40% голосов и опередил лидера "ПСЖ" Неймара (36%) и бомбардира "Монако" Кевина Фолланда (24%).
В январе Булайя отметился двумя голами и двумя результативными передачами, а его "Метц" добился трех побед и двух ничьих, среди прочих одолев на выезде "Лион" (1:0). Всего в текущем сезоне на счету Фарида 5 голов в 21 матче Лиги 1.
Ранее по ходу сезона игроками месяца во Франции признавались Ибрагима Ньян ("Метц"), Жонатан Бамба ("Лилль"), Анди Делор ("Монпелье") и Юсуф Языджи ("Лилль").
[ ???????????????????????????????????????????????????? ]— FC Metz ☨ (@FCMetz) February 18, 2021
Qui d'autres pour remporter le Trophée @UNFP du joueur du mois de janvier ?
Félicitations @farid_boulaya pic.twitter.com/7b9kTjH6wZ
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