Лидер Метца Булайя - лучший игрок января в Лиге 1

Плеймейкер "Метца" Фарид Булайя признан лучшим игроком января в чемпионате Франции. Так решил профсоюз футболистов (UNFP).

27-летний алжирец набрал 40% голосов и опередил лидера "ПСЖ" Неймара (36%) и бомбардира "Монако" Кевина Фолланда (24%).

В январе Булайя отметился двумя голами и двумя результативными передачами, а его "Метц" добился трех побед и двух ничьих, среди прочих одолев на выезде "Лион" (1:0). Всего в текущем сезоне на счету Фарида 5 голов в 21 матче Лиги 1.

Ранее по ходу сезона игроками месяца во Франции признавались Ибрагима Ньян ("Метц"), Жонатан Бамба ("Лилль"), Анди Делор ("Монпелье") и Юсуф Языджи ("Лилль").