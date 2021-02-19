Обидчик сборной Украины на Евро-2012 завершает футбольную карьеру

Центральный полузащитник Йоан Кабай заявил, что завершает футбольную карьеру. Ему недавно исполнилось 35 лет. На его счету 48 матчей за сборную Франции, три титула чемпиона Франции, сообщает L'Equipe.

Йоан остался без клуба после того, как ушел из "Сент-Этьена" прошлым летом.

В общем профессиональная футбольная карьера Йоана продолжалась 17 лет. Он начинал в "Лилле", играл в ПСЖ, "Ньюкасле", "Кристал Пэлэс" и "Аль-Наср".

Кабайе - памятный игрок для английских «сорок», забил гол на "Олд Траффорд" 7 декабря 2013 года (1:0). Это была первая победа "Ньюкасла" над "Манчестер Юнайтед" за 41 год.

Вместе с ПСЖ дважды становился чемпионом Франции. А с "Кристал Пэлэс" дошел до финала Кубка Англии в 2016 году.

В составе сборной Франции он принимал участие в Евро-2012, забил второй гол национальной сборной Украины (2: 0, отличился на 57 минуте). В общем тогда в отборе забил 4 гола.