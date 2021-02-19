Лига 1. Брест - Лион 2:3. Гонка за золотом продолжается

Умеет все-таки "Лион" создать себе проблемы там, где их быть не должно. Да, "Брест" сегодня играл хорошо, но и ошибался столько, что игру нужно было закрывать еще к перерыву. В принципе, "Ткачи" так и сделали, но позже "открыли" ее обратно.

Старт остался за хозяевами. Антони Лопешу пришлось непросто в стартовые 10 минут, когда он чудом отразил попытки Ромена Февра и Стива Мунье.А потом молодой голкипер "Бреста" Себастьян Сибуа просто взял и подарил гол Лукасу Пакета, неудачно пойдя в обыгрыш в собственной вратарской.

Это изменило игру. "Пираты" занервничали и вскоре напортачили еще раз. Поль Лан потерял мяч метрах в 25 от ворот и лионцы в три передачи разыграли численное преимущество. Уссему Ауару оставалось только попасть в створ с десяти метров.

Дальше заработал и реализовал пенальти Мемфис Депай, если не убив интригу, то введя ее в состояние клинической смерти. Честь и хвала "Бресту", что он нашел силы вернуться в такой матч. Да, помог Токо-Экамби, запоровший кучу своих шансов, а еще штанга у Тино Кадевере, но факт остается фактом - до 75-й минуты "Пираты" отквитали два мяча. Центрбек Шардоне забил со второго этажа, а Кардона четко реализовал выход один на один.

Это гарантировало игре горячую концовку, но "Ткачи" все же выстояли и набрали три очка, хотя и проиграли Мунье всю верховую борьбу. У команды Руди Гарсии теперь 55 очков - как и у лидирующего "Лилля", только у "Догов" еще матч в запасе. "Брест" остался 12-м с 31 баллом.

26-й тур Лиги 1. Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Лион" - 2:3

Голы: Шардоне, 53, Кардона, 74 - Лукас Пакета, 9, Ауар, 29, Депай, 44 (с пенальти)

"Брест": Сибуа - Пьер-Габриэль (Фуссурье, 67), Шардоне, Эрель, Перро - Февр (Шарбонье, 67), Белькебла, Лан (Фадига, 87), Онора (Ле Дуарон, 88) - Кардона, Мунье

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Дьоманде, Денайер, де Шильо - Тиаго Мендес, Бруно Гимараес (Какре, 71) - Токо-Экамби (Корне, 78), Лукас Пакета, Ауар (Кадевере, 72) - Депай (Слимани, 88)

Предупреждения: Белькебла, 40, Эрель, 90+6 - де Шильо, 56