ПСЖ предложил Бернату новый 5-летний контракт, несмотря на разрыв крестов

Вингбек "Пари Сен-Жермен" Хуан Бернат близок к подписанию нового контракта с клубом.

По информации журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, стороны вскоре подпишут соглашение, рассчитанное до 2026 года.

Напомним, испанец отсутствует с сентября, когда получил разрыв крестообразных связок колена. Его восстановление ожидается к середине марта.

Бернат успел отыграть 3 матча в Лиге 1.