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ПСЖ предложил Бернату новый 5-летний контракт, несмотря на разрыв крестов

Франция
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Сейчас вингбек восстанавливается после тяжелой травмы

ПСЖ предложил Бернату новый 5-летний контракт, несмотря на разрыв крестов

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Вингбек "Пари Сен-Жермен" Хуан Бернат близок к подписанию нового контракта с клубом.

По информации журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, стороны вскоре подпишут соглашение, рассчитанное до 2026 года.

Напомним, испанец отсутствует с сентября, когда получил разрыв крестообразных связок колена. Его восстановление ожидается к середине марта.

Бернат успел отыграть 3 матча в Лиге 1.

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В статье: Хуан Бернат Пари Сен-Жермен (Париж)
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