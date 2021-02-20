Франция
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ПСЖ предложил Бернату новый 5-летний контракт, несмотря на разрыв крестов
Сейчас вингбек восстанавливается после тяжелой травмы
Вингбек "Пари Сен-Жермен" Хуан Бернат близок к подписанию нового контракта с клубом.
По информации журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, стороны вскоре подпишут соглашение, рассчитанное до 2026 года.
Напомним, испанец отсутствует с сентября, когда получил разрыв крестообразных связок колена. Его восстановление ожидается к середине марта.
Бернат успел отыграть 3 матча в Лиге 1.
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