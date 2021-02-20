Привоз на привозе. Брест - Лион 2:3. Видео голов и обзор матча

"Лион" снова возглавил таблицу Лиги 1, но показал при этом далеко не самый качественный футбол. Ключевое влияние на результат матча в Бресте имели индивидуальные ошибки самих хозяев.

Когда "Пираты" после перерыва взяли себя в руки, то едва не сравняли счет, отыграв два гола из трех. "Лион" заметно нервничал, пытался тянуть время и в целом выглядел неуверенно. Травма капитана и лидера обороны Марсело сказывается на игре "Ткачей" уже вторую неделю подряд.

"Брест" - "Лион" - 2:3

Голы: Шардоне, 53, Кардона, 74 - Лукас Пакета, 9, Ауар, 29, Депай, 44 (с пенальти)