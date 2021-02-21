  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ определился с приоритетной целью на случай ухода Мбаппе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ определился с приоритетной целью на случай ухода Мбаппе

Франция
(1 голосов)

Почеттино не прочь воссоединиться с Кейном

ПСЖ определился с приоритетной целью на случай ухода Мбаппе

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн будет целью номер один для ПСЖ, если Килиан Мбаппе все-таки покинет "Стад де Франс" грядущим летом.

Поскольку от действующего контракта Мбаппе остается всего один полный год, Килиан не оставит своему клубу выбора, если новая сделка так и не будет согласована. Кроме того, сохраняется неопределенность с будущим другого нападающего парижан в лице Неймара.

В случае расставания с кем-либо из своих звездных нападающих, ПСЖ постарается купить Кейна. Таково желание главного тренера парижан Маурисио Почеттино, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале.

"Шпоры" оценивают 27-летнего капитана сборной Англии в 150 миллионов фунтов, однако это не станет проблемой для ПСЖ, учитывая финансовую мощь французского клуба и доход от возможной продажи Мбаппе или Неймара.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Харри Кейн Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...