Лига 1. Монпелье прибавляет, а Ренн, Ницца и Бордо проваливаются

Неделю назад спортдир "Ренна" Флорьян Морис рвал и метал после поражения команды от "Сент-Этьена". Но раздевалка его не услышала. Бретонцы не побеждают в чемпионате пятый тур подряд.

Сегодня команде Жульена Стефана сильно не хватало куража в финальной трети поля, который был у Стефи Мавидиди. Англичанин еще не забивал в 2021 году, но сегодня был неудержим. В стартовые полчаса он сперва замкнул классную подачу от Саванье, а затем разобрался с защитником и вратарем в контратаке.

Во втором тайме Мавидиди еще и пенальти заработал, но Саванье его не реализовал. Вкупе с голом Гирасси после классного паса Гренье это вернуло матчу интригу. Но на ничью "Ренн" не наработал. Ему банально не хватило остроты, несмотря на все старание Доку.

В таблице у "Ренна", "Монпелье", а еще "Марселя" и "Метца" теперь по 38 очков. Все эти команды борются за зону ЛЕ.

26-й тур Лиги 1. Монпелье. "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" - "Ренн" - 2:1

Голы: Мавидиди, 17, 27 - Гирасси, 78

"Монпелье": Омлин - Самбия, Илтон, Конгре, Козза - Молле, Ферри, Саванье (Шотар, 56) - Лаборд, Вахи (Суке, 75), Мавидиди (Шкулетич, 86)

"Ренн": Гомис - Траоре, Да Сильва (Ньямси, 65), Агер, Трюффер (Мауасса, 62) - Мартен (Камавинга, 62), Нзонзи, Буриго (Гренье, 62) - Доку, Гирасси, Террье (Дель Кастильо, 81)

Предупреждения: Саванье, 23 - Да Сильва, 64, Мауасса, 89

"Дижон" и дальше без побед в 2021 году. Команда Давида Линареса может сколько угодно пыхтеть в нападении, но ее ляпы в обороне имеют решающее значение.

Сегодня в центре событий был левый бек гостей Нгонда Музинга. Он на 30-й минуте потерял мяч возле собственной штрафной, что привело к эффектному голу Фофана, а через полчаса исправился и красиво пальнул под штангу издали.

Впрочем, более классный и стабильный "Ланс" все равно взял свое. Англичанину Джонатану Пансо выписывают много авансов, но за "Дижон" он играет скверно, что и подтвердил при опеке Банза в моменте со вторым голом.

В таблице "Дижон" и дальше последний с 15 очками. Его шансы на выживание тают на глазах. У "Ланса" 40 очков и чистое 5-е место.

26-й тур Лиги 1. Ланс. "Феликс Боллар"

"Ланс" - "Дижон" - 2:1

Голы: Фофана, 30, Банза, 64 - Музинга, 61

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Фортеш - Клаусс (Мишлен, 73), Дюкуре, Фофана (Каюзак, 90+1), Айдара (Силла, 90+1) - Какута (Маурисио, 74) - Калимуэндо (Банза, 62), Сотока

"Дижон": Рачоппи - Буй (Шафик, 73), Кулибали (Добре, 85), Экюэль Манга, Пансо, Музинга (Чала, 73) - Ндонг, Лаутоа, Мари (Целина, 46) - Шуяр (Конате, 46), Камара

Предупреждения: Баде, 79, Дюкуре, 86, Айдара, 88

Удаление: Камара, 74

Во втором матче подряд "Ницца" проснулась, уступая в счете 0:2. И снова "Орлятам" не удалось спасти даже ничью.

Понятное дело, что команде непросто без Дольберга, Аталя и других травмированных, но так играть нельзя. Сегодня "Орлята" провели безыдейный первый тайм, позволив "Метцу" вольготно чувствовать себя на своей половине. Итог - голы от Кики Куяте и Ламина Гуйе. Особенно поразил второй - у Тодибо и Салиба был вагон времени подготовиться, но они упустили соперника после банального кросса.

Всплеск активности от Амина Гуири в начале второго тайма позволил "Орлятам" один гол отыграть - экс-форвард "Лиона" паненкой исполнил пенальти. Но в остальном "Метц" грамотно засушил игру на радость своему тренеру Фредерику Антонетти, на неделе получившему новый контракт.

В таблице "Мессинцы" теперь 6-ые с 38 очками. У "Ниццы" 29 баллов и унизительная с учетом вложенных средств 16-я строчка.

26-й тур Лиги 1. Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Метц" - 1:2

Голы: Гуири, 61 (с пенальти) - Куяте, 15, Гуйе, 38

"Ницца": Бенитес - Пельмар, Тодибо, Салиба, Камара (Нсоки, 62) - Клод Морис, Будауи, Лис-Мелу (Шнейдерлен 67) - Ндойе (Селюки, 62), Маолида, Гуири

"Метц": Укиджа - Бронн, Куяте, Бойе - Сентонз, Сарр, Маига, Юдоль - Гуйе (Яде, 67), Булайя, Вагнер (Лейя, 66)

Предупреждения: Селюки, 90+1 - Куяте, 90+1

"Ним" все-таки нашел в себе силы на рывок и всеми силами цепляется за Лигу 1. Сегодня "Крокодилы" добыли вторую кряду победу, чего с ними в текущем сезоне еще не случалось.

Еще перед игрой в СМИ были слухи, что в раздевалке "Бордо" бардак и ссоры из-за роли Хатема Бен-Арфа. Возрастной скандалист в энный раз всех достал - не возвращался в оборону, не заигрывал партнеров, палил в небеса в каждой атаке. Игроки предъявили это все тренеру Жан-Луи Гассе, у которого Бен-Арфа незаменим.

В итоге "Бордо" сегодня просто забыл выйти на матч. "Ним" открыл счет благодаря резкой контратаке по левому флангу, а после справедливого удаления Бенито в середине второго тайма удвоил перевес - гениальный удар головой удался Рено Рипару.

В таблице "Крокодилы" предпоследние с 21 очком; у "Бордо" все еще 33 балла и 11-я строчка, несмотря на серию из пяти матчей без побед.

26-й тур Лиги 1. Ним. "Стад де Костьер"

"Ним" - "Бордо" - 2:0

Голы: Мелинг, 14, Рипар, 71

"Ним": Рейне - Алакуш (Ариби, 58, Дульевич, 77), Бриансон (Элиассон, 36), Мигель, Мелинг - Бенрау (Алинви, 77), Фомба, Гессум, Рипар, Ферхат - Коне (Бюрнер, 58)

"Бордо": Костиль - Кватенг (Траоре, 62), Мешер, Косельни, Бенито - Адли (Пундже, 78), Сери - Уден, Бен-Арфа (Зеркан, 78), Калу (де Превиль, 61) - Хван (Бриан, 78)

Предупреждения: Калу, 49, Адли, 53, Зеркан, 87

Удаление: Бенито, 69

Два середняка Лиги 1 выдали безголевой, но вполне смотрибельный поединок. Команды не прятались, а реально пытались создавать моменты.

Больше преуспел в атаке "Страсбур", у которого можно вспомнить и неплохой штрафной от Линара, и попадание в каркас от Хабиба Дьялло, и шанс Ажорга в концовке. Не хватило лишь толики везения. Или мастерства.

В таблице эльзасцы после этого тура остались 15-ми с 29 очками. У "Анже" 35 баллов и 10-е место, причем в 8 последних матчах у команды Стефана Мулена лишь 1 победа.

26-й тур Лиги 1. Страсбур. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "Анже" - 0:0

"Страсбур": Кавасима - Жильбер, Митрович, Джику, Каси - Сиссоко (Прчич, 83), Аолу (Бельгар, 46), Линар (Сиби, 90+1) - Томассон - Ажорг, Дьялло

"Анже": Бернардони - Бамба, Траоре, Тома, Мансо - Амаду, Мангани (Перейра Лаже, 84)- Кулибали, Фульжини, Тиуб (Буфаль, 70) - Дьони

Предупреждения: Сиссоко, 45+2, Митрович, 58 - Дьони, 76