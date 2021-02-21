Лига 1. Лорьян - Лилль 1:4. Сказка Хеков завершилась на лидере сезона

Сказка "Лорьяна" закончилась. После шести кряду матчей без поражений "Хеки" снова уступили. В матче с лидером сезона их аргументы оказались слишком слабыми.

В какой-то степени команда Кристофа Пелисье стала жертвой собственного рывка. Если раньше "ПСЖ" и "Монако" недооценили "Лорьян", что во многом и привело к сенсациям, то "Лилль" разобрал игру "Хеков" на молекулы и не позволил использовать их козыри, в особенности - скорость и чутье форварда Терема Моффи. Нигериец провел худший матч за долгое время.

Сами же "Доги" давили, словно и не было на неделе обидного поражения от "Аякса" в Лиге Европы. Первый мяч в ворота "Хеков" влетел после рикошета от ноги Гравильона - тот оказался не там, где нужно, во время массированной атаки.

Эрго сравнял счет в редкой, но красиво расчерченной контратаке, однако это был лишь эпизод. "Лилль" давил - Араужо и Иконе имели шансы, Андре доминировал в середине поля в своем 300-м матче в элите.

В итоге победный мяч забил тот, от кого не ждали - Жозе Фонте мощно приложился к мячу метров с 23-х. Когда же Иконе реализовал штрафной во втором тайме, игра была сделана окончательно. Финальный гол Брадарича в контратаке на последних минутах был не более, чем вишенкой на торте.

Благодаря победе "Доги" не только подняли себе настроение после провального возобновления ЛЕ, но и сохранили первое место в таблице - теперь у них 58 очков. У "Лорьяна" 23 балла и матч в запасе - это 18-е место.

26-й тур Лиги 1. Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян" - "Лилль" - 1:4

Голы: Эрго, 23 - Гравильон, 21 (автогол), Жозе Фонте, 38, Иконе, 59, Брадарич, 90+1

"Лорьян": Дрейер - Делаплас, Гравильон, Лапорт, Морель (Абержель, 64), Эрго - Ле Фе (Лорьент, 65), Лемуан (Монкондью, 65), Чалоба, Висса (Буасгар, 73) - Моффи (Грбич, 73)

"Лилль": Меньян - Челик, Фонте, Ботман, Рейнилдо - Араужо, Андре, Шека (Ренату Санчеш, 75), Бамба (Языджи, 65) - Иконе (Брадарич, 86), Дэвид (Веа, 65)

Предупреждения: Лемуан, 61, Монкондью, 70