Лига 1. ПСЖ - Монако 0:2. Похмелье после Барселоны

После фееричной победы посреди недели над "Барселоной" игроков "ПСЖ" так много хвалили, что они и сами уверовали, будто победили суперкоманду, а не коллектив, не сумевший в двух матчах обыграть "Кадис".

Столь наивное заблуждение сегодня аукнулось провалом против "Монако". Париж со старта играл в пешем темпе, стерильно, не отдавался борьбе до конца. Особенно шокировала игра Мбаппе - Килиан, грозивший убить Альбу на "Камп Ноу", сегодня ни разу за весь матч не пошел в прессинг.

"Монако" впервые наказал за это уже на 6-й минуте - прошел классный кросс слева на дальнюю штангу, оттуда скидка и Диоп с нескольких метров внес мяч в сетку.

По идее "ПСЖ" нужно было включаться, но тут сказался невыход на поле Верратти и переход на схему 4-3-3. При позиционных атаках Парижу не хватало плеймейкера. Вдобавок "Монако" мощно подготовился и вышел с тремя центральными защитниками, а также сдвоенным правом флангом - заготовка Ковача "под Мбаппе".

2 - Monaco are the first team to win twice in a single Ligue 1 season against Paris since Nancy in the 2011/12 campaign. Dominant. pic.twitter.com/U4qVZNU0Ec