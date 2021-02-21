Лига 1. ПСЖ - Монако 0:2. Похмелье после Барселоны

После фееричной победы посреди недели над "Барселоной" игроков "ПСЖ" так много хвалили, что они и сами уверовали, будто победили суперкоманду, а не коллектив, не сумевший в двух матчах обыграть "Кадис".

Столь наивное заблуждение сегодня аукнулось провалом против "Монако". Париж со старта играл в пешем темпе, стерильно, не отдавался борьбе до конца. Особенно шокировала игра Мбаппе - Килиан, грозивший убить Альбу на "Камп Ноу", сегодня ни разу за весь матч не пошел в прессинг.

"Монако" впервые наказал за это уже на 6-й минуте - прошел классный кросс слева на дальнюю штангу, оттуда скидка и Диоп с нескольких метров внес мяч в сетку.

По идее "ПСЖ" нужно было включаться, но тут сказался невыход на поле Верратти и переход на схему 4-3-3. При позиционных атаках Парижу не хватало плеймейкера. Вдобавок "Монако" мощно подготовился и вышел с тремя центральными защитниками, а также сдвоенным правом флангом - заготовка Ковача "под Мбаппе".

2 - Monaco are the first team to win twice in a single Ligue 1 season against Paris since Nancy in the 2011/12 campaign. Dominant. pic.twitter.com/U4qVZNU0Ec — OptaJean (@OptaJean) February 21, 2021

Кто-то видел на поле на поле Килиана? Мы - нет. Рубен Агилар и Софьян Диоп съели его с потрохами. Не менее шикарно отработали в центре Чуамени и Фофана. Свой первый удар в створ чемпион нанес после 60-й минуты. Все это закончилось логичным вторым голом - Марипан снова результативно сходил на стандарт.

У Кевина Фолланда был царский шанс доводить счет до крупного, однако он промазал с простой позиции. Впрочем, и двух мячей с лихвой хватило монегаскам, чтобы шокировать чемпиона во второй раз в сезоне. Напомним, игра в княжестве тоже завершилась победой красно-белых - 3:2.

В таблице "ПСЖ" остался третьим с 54 очками. У "Монако" 52 балла и 4-я позиция. Наверху турнирки и дальше "Лилль", у которого 58 очков.

26-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Монако" - 0:2

Голы: Диоп, 6, Марипан, 51

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава - Эррера (Верратти, 56), Паредес (Данилу, 73), Гуйе (Рафинья, 55) - Кин, Икарди (Дракслер, 73), Мбаппе

"Монако": Лекомт - Агилар (Сидибе, 80), Дисаси, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике - Диоп, Чуамени, Фофана - Бен-Йеддер (Йоветич, 71), Фолланд (Балло Туре, 90)

Предупреждения: Гуйе, 45, Паредес, 57, Мбаппе, 90+2 - Чуамени, 15