Почеттино – о поражении Монако: Мбаппе не проявил себя? Футбол – это не математика

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал итоги поединка Лиги 1 с "Монако" (0:2). Цитирует аргентинского специалиста L'Équipe.

"Да, понимаю, это случилось после разгрома "Барселоны", но речь идет о совершенно разных турнирах. Мы хорошо начали матч, но пропустили. "Монако" отлично выглядел в обороне. "ПСЖ" владел мячом 75% времени, но идей на финальной трети поля нам не хватало. Наш оппонент реализовал свои моменты, а мы – нет. Пока есть шансы, мы продолжаем сражаться за чемпионство".