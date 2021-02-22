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Почеттино – о поражении Монако: Мбаппе не проявил себя? Футбол – это не математика
Маурисио на связи
footballtransfers
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал итоги поединка Лиги 1 с "Монако" (0:2). Цитирует аргентинского специалиста L'Équipe.
"Да, понимаю, это случилось после разгрома "Барселоны", но речь идет о совершенно разных турнирах. Мы хорошо начали матч, но пропустили. "Монако" отлично выглядел в обороне. "ПСЖ" владел мячом 75% времени, но идей на финальной трети поля нам не хватало. Наш оппонент реализовал свои моменты, а мы – нет. Пока есть шансы, мы продолжаем сражаться за чемпионство".
"Мбаппе не проявил себя? Футбол – это не математика. Всегда разные обстоятельства. Весь "ПСЖ" не смог победить, не только Килиан. Отсутствие Верратти обусловлено тем, что он не мог играть".
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