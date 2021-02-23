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Будущий ван Дайк? Тоттенхэм поборется с Ливерпулем и Интером за игрока Лилля

Франция
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Из Нидерландов, ростом 1,95 м

Будущий ван Дайк? Тоттенхэм поборется с Ливерпулем и Интером за игрока Лилля

Medium

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" готов побороться с "Ливерпулем" и миланским "Интером" за центрального защитника французского "Лилля" Свена Ботмана, утверждает France Football.

Голландец с трансферной стоимостью в 56 млн долларов вызывает интерес у нескольких клубов Европы.

Известно, что "Ливерпуль" хотел подписать 21-летнего игрока уже во время зимнего трансферного окна.

За "Лилль" Ботман выступает с лета 2020 года, у него действующий контракт до 2025 года. В этом сезоне он провел в составе команды 25 матчей.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Лилль (Лилль) Вирджил ван Дейк
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