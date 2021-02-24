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Лига 1. Ним - Лорьян 1:0. Крокодилы покинули зону вылета
И отправили туда "Хеков"
topmercato.com
Не самый яркий поединок, если честно. Два аутсайдера сезона так боялись ошибиться, что в первом тайме отказывались от активных действий с мячом. Из-за этого просмотр матча порой был пыткой.
Примерно начиная с 60-й минуты "Лорьян" начал поддавливать. Сигналом к активизации "Хеков" стал удар в штангу от Терема Моффи. До этого еще был фантастический выстрел с 35 метров в каркас от Лапорта. "Ним" ответил только полумоментом Дульевича, которого в подкате остановил Гравильон.
В какой-то момент показалось, что гол в ворота "Нима" - дело времени. Лорьент, Амель и Грбич поочередно напрягали Рейне, но тот отбивался. А на 87-й минуте внезапно все изменилось.
Гравильон сыграл рукой в собственной штрафной, к мячу подошел лидер "Нима" Рено Рипар и четко развел вратаря и мяч по разным углам. Да, не по игре, но счет на табло.
Благодаря победе "Ним" поднялся из зоны вылета. Теперь у "Крокодилов" 24 очка; у "Лорьяна" и "Нанта" по 23. Последним с 15 очками идет "Дижон". Напомним, напрямую из элиты вылетают две команды, еще одна будет играть стыковые матчи с третьим местом Лиги 2.
21-й тур Лиги 1. Ним. "Стад де Костьер"
"Ним" - "Лорьян" - 1:0
Гол: Рипар, 88 (с пенальти)
"Ним": Рейне - Бюрнер, Гессум, Мигель, Мелинг - Элиассон, Рипар, Фомба, Бенрау, Дульевич (Бен Амар, 84) - Коне (Алинви, 75)
"Лорьян": Дрейер - Мендес, Лапорт, Гравильон, Ле Гофф - Абержель (Амель, 89), Монкондью, Буагар (Диарра, 89) - Лорьент, Моффи (Грбич, 66), Висса (Ле Фе, 79)
Предупреждения: Гессум, 65, Рейне, 90 - Моффи, 38, Буагар, 61, Грбич, 90+1, Лапорт, 90+3
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