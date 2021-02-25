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Тьерри Анри перестал работать тренером в Канаде

Франция
(1 голосов)

На очереди Чемпионшип?

Тьерри Анри перестал работать тренером в Канаде

CF Montreal

Новина українською

Французский экс-футболист, а сегодня тренер Тьерри Анри покидает пост наставника канадского "Монреаля", сообщает клуб.

Также в "Монреале" сообщают, что это произошло «по семейным обстоятельствам» в Тьерри.

Анри тренировал "Монреаль" с 2019 года. По соглашению он должен был работать до конца 2021-го.

Накануне распространялись слухи о том, что Анри может возглавить английский "Борнмут", выступающий в Чемпионшипе (аналог украинской Первой лиги).

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В статье: Тьерри Анри
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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
25.02.2021 в 20:30
Бывший футболист стал бывшим тренером - правильный заголовок :)
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kalan-86 (Анкара)
25.02.2021 в 20:16
Видимо не складывается у Тьерри на тренерском поприще :(
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