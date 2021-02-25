Тьерри Анри перестал работать тренером в Канаде

Французский экс-футболист, а сегодня тренер Тьерри Анри покидает пост наставника канадского "Монреаля", сообщает клуб.

Также в "Монреале" сообщают, что это произошло «по семейным обстоятельствам» в Тьерри.

Анри тренировал "Монреаль" с 2019 года. По соглашению он должен был работать до конца 2021-го.

Накануне распространялись слухи о том, что Анри может возглавить английский "Борнмут", выступающий в Чемпионшипе (аналог украинской Первой лиги).