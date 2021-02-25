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Тьерри Анри перестал работать тренером в Канаде
На очереди Чемпионшип?
CF Montreal
Французский экс-футболист, а сегодня тренер Тьерри Анри покидает пост наставника канадского "Монреаля", сообщает клуб.
Также в "Монреале" сообщают, что это произошло «по семейным обстоятельствам» в Тьерри.
Анри тренировал "Монреаль" с 2019 года. По соглашению он должен был работать до конца 2021-го.
Накануне распространялись слухи о том, что Анри может возглавить английский "Борнмут", выступающий в Чемпионшипе (аналог украинской Первой лиги).
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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
25.02.2021 в 20:30
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kalan-86 (Анкара)
25.02.2021 в 20:16
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