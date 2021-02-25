Неймар вернулся на поле

От сегодняшнего дня бразильский легионер ПСЖ Неймар начал тренировки на поле клубной базы Кэмп де Лодж.

Сейчас Неймар отбегал лишь несколько кругов стадиона индивидуально, но восстановление игрока атаки французского клуба подходит к завершению.

Неймар получил травму 10 февраля в матче Кубка Франции с "Каном", в котором ПСЖ победил 1:0. Тогда стало известно, что восстановление игрока продлится месяц.

Именно из-за травмы Неймар пропускал выездной поединок своей команды с "Барселоной" в 1/8 Лиги чемпионов (4:2).