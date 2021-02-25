  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Неймар вернулся на поле
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неймар вернулся на поле

Франция
(1 голосов)

Правда пока тренируется в одиночестве

Неймар вернулся на поле

LP/Olivier Arandel

Новина українською

От сегодняшнего дня бразильский легионер ПСЖ Неймар начал тренировки на поле клубной базы Кэмп де Лодж.

Сейчас Неймар отбегал лишь несколько кругов стадиона индивидуально, но восстановление игрока атаки французского клуба подходит к завершению.

Неймар получил травму 10 февраля в матче Кубка Франции с "Каном", в котором ПСЖ победил 1:0. Тогда стало известно, что восстановление игрока продлится месяц.

Именно из-за травмы Неймар пропускал выездной поединок своей команды с "Барселоной" в 1/8 Лиги чемпионов (4:2).

Читайте такжеОт Кики до Короля: как ПСЖ потерял Комана, но ничему не научился
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
1_Rui_3 (Винница)
25.02.2021 в 21:28
Может 4:1? Админ,что мы курим?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...