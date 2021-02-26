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Президент Марселя ушел с должности - его заменит спортивный директор

Франция
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Президент Марселя ушел с должности - его заменит спортивный директор

France Football

Новина українською

Жак-Анри Эйро - больше не президент "Олимпика" из Марселя. Эйро был президентом клуба с 2019 года, инвестировал в него с 2016-го.

Новым президентом "Марселя" будет Пабло Лонгория. К этому времени он занимал должность спортивного директора, сообщает клуб.

Марсельский "Олимпик" занимает 8 позицию в Лиге 1 после 25 туров.

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В статье: Марсель (Франция) Жак-Анри Эйро
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