Президент Марселя ушел с должности - его заменит спортивный директор

Жак-Анри Эйро - больше не президент "Олимпика" из Марселя. Эйро был президентом клуба с 2019 года, инвестировал в него с 2016-го.

Новым президентом "Марселя" будет Пабло Лонгория. К этому времени он занимал должность спортивного директора, сообщает клуб.

Марсельский "Олимпик" занимает 8 позицию в Лиге 1 после 25 туров.