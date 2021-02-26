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Второй раз в Европе. Официально: Хорхе Сампаоли возглавил Марсель
В клубе перестройка
24hfootnews
Наставник из Аргентины Хорхе Луис Сампаоли Мойя возглавил французский "Олимпик" из Марселя, сообщает клуб.
Контракт подписан до лета 2023 года.
К этому времени Сампаоли возглавлял бразильский "Атлетико Минейро", команда занимает третью позицию в чемпионате. О своем увольнении "Профессор" обьявил 22 февраля.
Это уже вторая попытка тренера устроить карьеру в Европе. В первый раз Сампаоли в 2016-2017 годах тренировал "Севилью".
Марсельский "Олимпик" идет на 7 позиции во французской Лиге 1. До недавнего времени команду тренировал португалец Андре Виллаш-Боаш.
Первый матч под руководством Сампаоли марсельская команда проведет в воскресенье, 28 февраля, дома против Лиона.
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