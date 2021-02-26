Второй раз в Европе. Официально: Хорхе Сампаоли возглавил Марсель

Наставник из Аргентины Хорхе Луис Сампаоли Мойя возглавил французский "Олимпик" из Марселя, сообщает клуб.

Контракт подписан до лета 2023 года.

К этому времени Сампаоли возглавлял бразильский "Атлетико Минейро", команда занимает третью позицию в чемпионате. О своем увольнении "Профессор" обьявил 22 февраля.

Это уже вторая попытка тренера устроить карьеру в Европе. В первый раз Сампаоли в 2016-2017 годах тренировал "Севилью".

Марсельский "Олимпик" идет на 7 позиции во французской Лиге 1. До недавнего времени команду тренировал португалец Андре Виллаш-Боаш.

Первый матч под руководством Сампаоли марсельская команда проведет в воскресенье, 28 февраля, дома против Лиона.