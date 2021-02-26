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Лига 1. Ренн - Ницца 1:2. Падение бронзового призера продолжается
Седьмой матч без побед
twitter.com/staderennais
Итак, бронзовый призер минувшего чемпионата "Ренн" продолжает сыпаться. Сегодня бретонцы уступили в эффективности "Ницце", шедшей до матча на 16-й строчке таблицы.
"Орлята" дважды отличились со стандартов - Амин Гуири реализовал пенальти, а Флавиус Данилюк красиво замкнул кросс со штрафного. К слову, это дебютный мяч 19-летнего австрийца в Лиге 1.
При этом у "Ниццы" хватало и других шансов. Все тот же Гуири гениальным ударом попал в перекладину в середине второго тайма. До этого каркас ворот потряс Мизьян Маолида, еще один удобный момент упустил Клод Морис.
У "Ренна" не было такого разнообразия шансов, однако сольный проход с ударом от Мартена Террье удержал команду в игре до последних минут, когда она даже могла сравнять счет, но на пути летевшего в сетку мяча оказался…форвард "Ренна" Серу Гирасси.
В общем, плохи дела у бретонцев. Даже вундеркинд Камавинга поник и провел посредственный поединок, не говоря уже про остальных. В таблице команда Жульена Стефана пока 8-я с 38 очками. У "Ниццы" 32 балла и 12-е место.
27-й тур Лиги 1. Ренн. "Руазон Парк"
"Ренн" - "Ницца" - 1:2
Голы: Террье, 39 - Гуири, 19 (с пенальти), Данилюк, 58
"Ренн": Гомис - Траоре, Да Сильва, Агер, Трюффер (Далберт, 65) - Камавинга (Буриго, 65), Нзонзи, Гренье (Юну, 79) - Доку, Гирасси, Террье (Дель Кастильо, 79)
"Ницца": Бенитес - Данилюк (Робсон Бамбу, 88), Салиба, Тодибо, Нсоки (Тюрам, 79) - Маолида, Клод Морис, Шнейдерлен, Камара - Гуири, Будауи (Лис-Мелу, 67)
Предупреждения: Нсоки, 37, Тодибо, 56
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