Лига 1. Ренн - Ницца 1:2. Падение бронзового призера продолжается

Итак, бронзовый призер минувшего чемпионата "Ренн" продолжает сыпаться. Сегодня бретонцы уступили в эффективности "Ницце", шедшей до матча на 16-й строчке таблицы.

"Орлята" дважды отличились со стандартов - Амин Гуири реализовал пенальти, а Флавиус Данилюк красиво замкнул кросс со штрафного. К слову, это дебютный мяч 19-летнего австрийца в Лиге 1.

При этом у "Ниццы" хватало и других шансов. Все тот же Гуири гениальным ударом попал в перекладину в середине второго тайма. До этого каркас ворот потряс Мизьян Маолида, еще один удобный момент упустил Клод Морис.

У "Ренна" не было такого разнообразия шансов, однако сольный проход с ударом от Мартена Террье удержал команду в игре до последних минут, когда она даже могла сравнять счет, но на пути летевшего в сетку мяча оказался…форвард "Ренна" Серу Гирасси.

В общем, плохи дела у бретонцев. Даже вундеркинд Камавинга поник и провел посредственный поединок, не говоря уже про остальных. В таблице команда Жульена Стефана пока 8-я с 38 очками. У "Ниццы" 32 балла и 12-е место.

27-й тур Лиги 1. Ренн. "Руазон Парк"

"Ренн" - "Ницца" - 1:2

Голы: Террье, 39 - Гуири, 19 (с пенальти), Данилюк, 58

"Ренн": Гомис - Траоре, Да Сильва, Агер, Трюффер (Далберт, 65) - Камавинга (Буриго, 65), Нзонзи, Гренье (Юну, 79) - Доку, Гирасси, Террье (Дель Кастильо, 79)

"Ницца": Бенитес - Данилюк (Робсон Бамбу, 88), Салиба, Тодибо, Нсоки (Тюрам, 79) - Маолида, Клод Морис, Шнейдерлен, Камара - Гуири, Будауи (Лис-Мелу, 67)

Предупреждения: Нсоки, 37, Тодибо, 56