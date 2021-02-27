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"ПСЖ" планирует летом подписать Месси, Алабу, Депая и Вейналдума в статусе свободных агентов

Франция
(4 голосов)

Хорошие аппетиты у парижан

"ПСЖ" планирует летом подписать Месси, Алабу, Депая и Вейналдума в статусе свободных агентов

Новина українською

Пандемия заставила всех закатить рукава и хранить средства. К этому необъявленному челленджу присоединился и "ПСЖ". Клуб хочет подписать многих звезд, но только на правах свободных агентов. Об этом сообщает ESPN.

В Лионеля Месси, Давида Алабы, Мемфиса Депая, Джорджинью Вейналдума и Ельсеида Хюсая завершаются контракты с их текущими командами уже этим летом. В список претендентов на подписание этих игроков в статусе свободного агента присоединился и французский "ПСЖ".

Однако основной целью остается сохранение текущих игроков и подписания контрактов с ними. А именно с Неймаром, Мбаппе, Ди Марией и Бернатом. Также парижане планируют сохранить нападающего Мойзе Кина, который на данный момент находится в клубе на правах аренды из "Эвертона".

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Сейчас "ПСЖ" занимает третье место во французской Лиге 1, уступая "Лилю" и "Лион".

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В статье: Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
ESPN

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Комментарии (2)
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Лектор (Черкассы)
27.02.2021 в 19:07
Клуб бессплатных но ппц дорогих по зарплате агентов?! Не д
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0
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Red_Cat (Салоники)
27.02.2021 в 18:51
в редакцию завезли забористую дурь
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