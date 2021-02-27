Деньги закончились. ПСЖ оштрафован на 700 тыс евро за неуплату счетов

Французский "ПСЖ" получил штраф в размере 700 тыс евро из-за неуплаты счетов-фактур. Об этом сообщает ESPN.

Правительственная организация DIRECCTE, которая отвечает за обеспечение компаний платой от заказчиков, признала парижский клуб виновным в неуплате задолженностей перед поставщиками в 2018-м году.

Какие были предоставлены услуги - не сообщается.

Кроме штрафа в 700 тыс евро "ПСЖ" должен будет оплатить и все долговые счета перед компаниями.