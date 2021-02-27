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Деньги закончились. ПСЖ оштрафован на 700 тыс евро за неуплату счетов

Франция
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Это все происходило еще до пандемии

Деньги закончились. ПСЖ оштрафован на 700 тыс евро за неуплату счетов

psgworldnation.com

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Французский "ПСЖ" получил штраф в размере 700 тыс евро из-за неуплаты счетов-фактур. Об этом сообщает ESPN.

Правительственная организация DIRECCTE, которая отвечает за обеспечение компаний платой от заказчиков, признала парижский клуб виновным в неуплате задолженностей перед поставщиками в 2018-м году.

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Какие были предоставлены услуги - не сообщается.

Кроме штрафа в 700 тыс евро "ПСЖ" должен будет оплатить и все долговые счета перед компаниями.

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В статье: Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
ESPN

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