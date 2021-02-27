Лига 1. Мбаппе пешком разбил Дижон, а Бен-Арфа начинает вредить Бордо

Поединок чемпиона против худшей команды текущего сезона не явил миру ничего нового. "ПСЖ", как и ожидалось, сыграл размеренно, но эффективно; "Дижон" не показал абсолютно ничего.

Матч получился скучноватым во многом из-за Парижа, выпустившего пятерых центрбеков - Дьялло, Керера, Маркиньоса, Кимпембе и Данилу. Это ударило по креативу - за весь матч "ПСЖ" нанес лишь 4 удара в створ ворот. Зато все они стали голевыми.

Мойзе Кин быстро открыл счет, воспользовавшись точным пасом с левого фланга от Дьялло; Мбаппе на 32-й минуте реализовал пенальти, назначенный за игру рукой, а в начале второго тайма четко пробил со средней. Завершил избиение мощный удар Данилу Перейры после навеса с углового от Дракслера.

"Дижон" и близко не смог поставить "ПСЖ" в сложное положение и в целом выглядел безвольно. Команда Давида Линареса не имела опасных моментов, но еще хуже то, что она проиграла всю борьбу. "ПСЖ" сделал 19 отборов против 12 у "Дижона". С таким настроем выжить в элите у бургундцев не получится.

А вот "ПСЖ" можно только поздравить с легкими тремя очками. Впереди у команды Почеттино насыщенный отрезок перед ответкой с "Барселоной", силы ей пригодятся. В таблице Париж пока второй с 57 очками. На вершине все еще "Лилль" с 58 баллами и матчем в запасе. "Дижон" как был, так и остался последним с 15 очками.

27-й тур Лиги 1. Дижон. "Гастон Жерар"

"Дижон" - "ПСЖ" - 0:4

Голы: Кин, 6, Мбаппе, 32 (с пенальти), 51, Данилу, 82

"Дижон": Рачоппи - Буй, Кулибали, Экюэль Манга, Пансо (Добре, 62), Музинга - Диоп (Мари, 71), Эбимбе (Саммаритано, 75), Целина - Мама Бальде, Конате (Ассале, 61)

"ПСЖ": Навас - Керер, Маркиньос, Кимпембе, Дьялло - Эррера, Данилу (Мишу, 89) - Дракслер, Рафинья (Гуйе, 82), Мбаппе - Кин (Сарабия, 72)

Предупреждения: Эбимбе, 25, Целина, 31 - Кин, 34

Серия "Бордо" без побед достигла уже восьми матчей, пока "Метц" продолжает стучаться в Лигу Европы. Таковы главные выводы матча.

Перед игрой капитан "Бордо" Лоран Косельни "наехал" на некоторых игроков, в частности, Хатема Бен-Арфа, которого назвал "некомандным игроком". Тренер Жан-Луи Гассе, доселе защищавший плеймейкера, услышал команду и оставил Хатема в запасе. Увы, положительного эффекта хватило только на полчаса.

За это время "Бордо" открыл счет в качественной темповой атаке, создал еще 1-2 шанса. Но затем "Метц" перехватил инициативу и, пожалуй, наиграл на победу. Бенуа Костиль трижды спасал команду, но та звоночек не услышала и в концовке пропустила два мяча. Делен точным ударом завершил сольный проход, а Вагнер поразил уже пустые ворота в ходе образцовой контратаки.

В таблице после этого матча "Бордо" остался 11-м с 33 очками; у "Метца" 41 балл и 5-е место.

27-й тур Лиги 1. Бордо. "Матмют Атлантик"

"Бордо" - "Метц" - 1:2

Голы: Калу, 14 - Делен, 72, Вагнер, 90+1

"Бордо": Костиль - Бесс, Косельни, Мешер - Сабали, Сери, Зеркан (Сиссоко, 76), Лаку, Уден (Мара, 84) - Хван, Калу (Бен-Арфа, 76)

"Метц": Укиджа - Бронн, Куяте, Бойе - Сентонз, Ангбан (Пажо, 66), Сарр, Делен - Булайя - Гуйе (Амброз, 83), Лейя (Вагнер, 66)

Предупреждения: Косельни, 54 - Сентонз, 51, Булайя, 57