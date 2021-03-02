Ди Мария пропустит матч с Бордо

Нападающий "ПСЖ" Анхель Ди Мария пропустит матч 28-го тура чемпионата Франции против "Бордо", сообщает 2 марта RMC Sport. Футболист еще не восстановился после травмы.

Также не помогут парижанам Неймар, Марко Верратти, Хуан Бернат и Алессандро Флоренци. Килиан Мбаппе дисквалифицирован на эту игру.

Матч 28-го тура лиги 1 "ПСЖ" — "Бордо" состоится 3 марта.