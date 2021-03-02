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Неймар пожаловался на недостаточную поддержку фанатов в соцсетях
Не оценили его старания
independent.co.uk
Форвард "ПСЖ" Неймар в сториз своего инстаграма пожаловался на… своих же подписчиков. По его мнению, они недостаточно поддерживают его во время восстановления после очередной травмы.
"На днях я опубликовал все, что делаю во время восстановления, от начала и до конца. И я не получил ни единого сообщения, мол, вау, какой профессионал, как он работает над собой. Ни одного", - заявил бразилец.
Неймар в текущем сезоне сыграл лишь 11 матчей в чемпионате Франции из 27 из-за постоянных травм. В данный момент бразилец восстанавливается от травмы приводящей мышцы, полученной 10 февраля против "Кана".
В инстаграме на бразильскую суперзвезду подписано аж 147 млн читателей со всего мира.
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