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Неймар пожаловался на недостаточную поддержку фанатов в соцсетях

Франция
(1 голосов)

Не оценили его старания

Неймар пожаловался на недостаточную поддержку фанатов в соцсетях

independent.co.uk

Новина українською

Форвард "ПСЖ" Неймар в сториз своего инстаграма пожаловался на… своих же подписчиков. По его мнению, они недостаточно поддерживают его во время восстановления после очередной травмы.

"На днях я опубликовал все, что делаю во время восстановления, от начала и до конца. И я не получил ни единого сообщения, мол, вау, какой профессионал, как он работает над собой. Ни одного", - заявил бразилец.

Неймар в текущем сезоне сыграл лишь 11 матчей в чемпионате Франции из 27 из-за постоянных травм. В данный момент бразилец восстанавливается от травмы приводящей мышцы, полученной 10 февраля против "Кана".

В инстаграме на бразильскую суперзвезду подписано аж 147 млн читателей со всего мира.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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pilips111 (Чернигов)
03.03.2021 в 08:10
Может его ещё и в туалете нужно подержать?
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Кот2021 (Николаев)
03.03.2021 в 06:02
"Не получил ни одного сообщения" - и не получит
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