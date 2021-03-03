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Мойзе Кин сдал положительный тест на коронавирус

Франция
(1 голосов)

Форвард остался в Париже

Мойзе Кин сдал положительный тест на коронавирус

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Мойзе Кин сдал положительный тест на коронавирус, пишет сайт клуба.

21-летний футболист остался в Париже. Итальянец не примет участие в игре 28-го тура чемпионата Франции с "Бордо".

В нынешнем сезоне Кин забил 15 мячей и отдал три голевых передачи в 27 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

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В статье: ПСЖ Мойзе Кин коронавирус
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