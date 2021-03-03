Лига 1. Бордо - ПСЖ 0:1. Париж победил без Мбаппе, Неймара и Кина

В первом круге "Бордо" остановил "ПСЖ" с Мбаппе и Неймаром в составе, сыграв 2:2 на "Парк де Пренс". Сегодня двух парижских суперзвезд, а также Ди Марии и Кина, не было даже на трибунах, но жирондинцы все равно уступили чемпиону дома.

Да, "Бордо" в ужасном состоянии. Внутри коллектива все рассорились со всеми; Бен-Арфа, который еще недавно тащил жирондинцев, попал в немилость и сел на скамейку; кресло под тренером Жан-Луи Гассе зашаталось вовсю. "ПСЖ" для победы не нужен был подвиг - достаточно было не облажаться. И Париж так и сделал.

Вообще без Мбаппе на поле "ПСЖ" забивает в среднем 1,4 гола за 90 минут, с ним - 2,5. Поэтому скромному счету на табло не нужно удивляться. Оставшись без лидеров, Париж играл экономно, строго и четко в защите.

Победный мяч провел Пабло Сарабия после паса с фланга и грубой ошибки центральных защитников "Бордо". За несколько минут до гола испанец имел еще один момент, но здорово сыграл Костиль.

Ну и, как ни странно, все. Дальше Париж сушил матч, а жирондинцы ничего не могли с этим поделать и только фолили. Вспомнить можно только шанс Бриана в концовке, но его остановил великолепный Кейлор Навас. Значит, не судьба.

Хорошая игра для Почеттино, аккурат в стиле его "Эспаньола". В Париже к такому не привыкли, но что делать, если столько игроков с травмами и дисквалификациями? Благодаря победе "ПСЖ" сохранил второе место с 60 очками в активе. Впереди все еще "Лилль" с 62 баллами. "Лион" тоже рядом с 59. "Бордо" как был, так и остался 13-м с 33 очками.

28-й тур Лиги 1. Бордо. "Матмют Атлантик"

"Бордо" - "ПСЖ" - 0:1

Гол: Сарабия, 20

"Бордо": Костиль - Мешер, Косельни, Бенито - Сабали (Бриан, 87), Адли, Сери (Траоре, 78), Уден - Зеркан (Лаку, 78), Калу (де Превиль, 65), Хван (Бен-Арфа, 65)

"ПСЖ": Навас - Дагба (Керер, 78), Маркиньос, Кимпембе, Курзава - Гуйе, Данилу - Сарабия (Дьялло, 87), Рафинья, Дракслер (Эррера, 74) - Икарди

Предупреждения: Сери, 18, Адли, 49, Уден, 90+1 - Сарабия, 40, Данилу, 43, Курзава, 88