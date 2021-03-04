Лига 1. Лилль - Марсель 2:0. Фееричная, но справедливая концовка

Джонатан Дэвид мог стать антигероем поединка, но последние пять минут все перевернули. Теперь его имя распевают фанаты по всему Лиллю!

Не сказать, чтобы "Лилль" создал море шансов, но "Доги" определенно были острее и наиграли на победу. По итогам матча они нанесли 20 ударов по воротам против всего лишь трех у "Марселя". Нули на табло при таком раскладе выглядели несправедливо.

Челик и Ренату Санчеш пытались пробить Манданда еще в первом тайме, но капитан "Марселя" был в порядке. Он же спас команду и в начале второй половины, когда "Лилль" забегал особенно активно. Стив намертво взял удар от Тимоти Веа; затем дважды переиграл Дэвида в ближнем бою.

Провансальцы все это время не атаковали вообще, либо же их попытки перейти в наступление прерывались еще в районе центра поля. Товен смог отбегать лишь 60 минут - он пока не в форме после травмы; Пайет запомнился только подачами со стандартов; до Милика мяч и не думал доходить. Ах да, еще поразил Оливье Нтчам - зимний новичок "Марселя" прибыл из "Селтика" в настолько плохой форме, что его пришлось менять уже в перерыве. Тихий ужас.

Расплата за пассивность пришла к южанам в концовке, когда подвели рефлексы опытного Манданда. Он не смог зафиксировать несложный мяч и подарил гол старательному Дэвиду. Когда же "Марсель" побежал отыгрываться, канадец еще и второй забил в контратаке.

Благодаря победе "Лилль" сохранил первую строчку с 62 баллами в активе. Рядышком все те же конкуренты - у "ПСЖ" 60 баллов, у "Лиона" - 59. "Марсель" опустился на 8-е место с 39 очками.

28-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Марсель" - 2:0

Голы: Дэвид, 90, 90+1

"Лилль": Меньян - Челик, Фонте, Ботман, Рейнилдо - Иконе, Андре, Ренату Санчеш (Шека, 73), Веа (Араужо, 75) - Языджи (Бамба, 58), Дэвид

"Марсель": Манданда - Лирола, Балерди, Чалета-Цар, Нагатомо - Нтчам (Хауи, 46), Камара, Гуйе - Товен (Жермен, 61), Милик, Пайет