Лига 1. Страсбур - Монако 1:0. Первое фиаско монегасков в 2021 году

показывают слабый футбол. Сегодня у "Монако" был именно второй вариант.

Монегаски владели мячом, но делали это так стерильно, что за весь матч нанесли лишь один удар в створ ворот соперника. Виссам Бен-Йеддер перед перерывом проверил, не уснул ли по такой игре Кавасима, но опытный японец оказался на месте.

После перерыва на поле уже был только "Страсбур". Эльзасцы активнее включились в прессинг в средине поля и даже на чужой половине, что вылилось в целую серию опасных моментов. Марипан из ворот вынес мяч после удара Ажорга; затем выстрел все того же Ажорга еле отразил Лекомт; Кайо Энрике опасно стрелял "по своим"; еще в одном эпизоде Чуамени чудом остановил выход на ворота Дьялло. И это все минут за 20!

Пусть "Монако" пропустил в добавленное время, но никто не посмеет сказать, что гол не по делу. Тем более, забил его однозначно лучший игрок матча. Правый защитник Фредерик Жильбер точно пробил в контратаке, а до этого выполнил 5 отборов, 2 перехвата, 3 выноса, съев самого прогрессирующего левого бека лиги Кайо Энрике.

В таблице благодаря этой победе "Страсбур" поднялся на 14-е место с 33 очками в активе. "Монако" же, потерпев первое с декабря поражение, опять отвалился от трио лидеров - теперь у монегасков 55 баллов, тогда как у "Лиона" 59, а "Лилль" с "ПСЖ" убежали еще дальше.

28-й тур Лиги 1. Страсбур. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "Монако" - 1:0

Гол: Жильбер, 90+1

"Страсбур": Кавасима - Коне, Митрович, Кароль - Жильбер, Джику (Бельгар, 78), Линар, Каси - Томассон - Ажорг, Дьялло (Сиби, 90+1)

"Монако": Лекомт - Сидибе, Марипан, Бадиашиле - Агилар (Диоп, 60), Чуамени, Фофана (Йоветич, 60), Кайо Энрике (Балло Туре, 85) - Фолланд (Фабрегас, 60), Бен-Йеддер, Головин (Дьятта, 73)

Предупреждения: Линар, 19, Ажорг, 27, Томассон, 53