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Бывший тренер Лиона вернулся из Китая и возглавил Ренн
Бруно Женезьо получил новую работу
Фото: staderennais.com/ автор неизвестен
Бруно Женезьо назначен главным тренером "Ренна". Стороны подписали контракт до лета 2023 года.
На "Руазон-Парке" 54-летний наставник заменит Жульена Стефана, которому не удалось вывести команду из затяжного кризиса. В 2021 году бретонцы добыли лишь одну победу в 11 матчах, причем все 5 последних встреч проиграли, опустившись с 4-го на 10-е место в таблице.
Женезьо в 2015-19 годах возглавлял "Лион" и в первом же сезоне выиграл с "Ткачами" серебро чемпионата. Последние полтора года он работал в Китае с "Бэйцзин Гоань".
Комментируя назначение, Бруно отметил, что "планировал приступить к работе летом, но его переубедил собственник "Ренна" мсье Пино", а также вспомнил, что весной 2019-го именно бретонцы выбили его "Лион" в полуфинале Кубка Франции, ускорив его отставку.
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