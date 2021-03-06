Кубок Франции. 1/16 финала. Лион, Монпелье и Метц прошли дальше, Ред Стар выбил Ланс

Как и ожидалось, "Лион" прошел представителя второго дивизиона. Для этого "Ткачам" даже не понадобилась основная тройка форвардов Депай - Кадевере - Токо-Экамби. Корне, Шерки и Слимани, которые их подменяли, показали себя очень неплохо что в завершении, что в подыгрыше.

А вот кто не понравился, так это резервная пара защитников Бенламри - Дьоманде. Оба мяча "Сошо" на их совести. И хотя Бенламри сам отличился после углового, не покидает ощущение, что после пяти лет в Саудовской Аравии он не тянет европейский темп. Стоило Руди Гарсии отправить его на скамейку и выпустить Денайера, как интрига в матче приказала долго жить.

"Лион" - "Сошо" - 5:2

Голы: Бенламри, 8, Корне, 10, Шерки, 45, 88, Денайер, 77 - Бедия, 41, 56

Исторический парижский клуб, ныне играющий в третьем дивизионе, стал автором самого яркого перфоманса дня в Кубке. Одно дело - просто выбить представителя элиты. Другое - сделать это по игре, добыв победу в штурме на последних минутах.

"Ланс" поплатился за излишнюю стерильность своих атак. Было ощущение, что кроваво-золотые пытаются победить малой кровью. Отчасти так произошло из-за желания тренера Франка Эса поберечь своих лидеров. Сотока и Калимуэндо получили по 10 минут, а Какута вообще не выходил на поле. "Ланс" ведет борьбу за попадание в ЛЕ, поэтому так.

"Ред Стар" - "Ланс" - 3:2

Голы: Ба, 21, Мишель, 83, Дзабана, 90 - Медина, 29, Дюкуре, 49

Представитель пятого дивизиона дал "Монпелье" бой, которого тот не ожидал. Хозяева ни разу по ходу игры не садились слишком глубоко, стремились отвечать атакой на атаку, даже забили гол в середине первого тайма.

"Паладинов" выручили замены - когда в концовке на поле появились лидеры Тежи Саванье и Гаэтан Лаборд, любителям стало чересчур сложно. Именно Гаэтан на дальней штанге и забил победный мяч. После игры тренер "Олимпика" Стефан Сура отметил, что "горд командой". Наставник "Монпелье" Мишель Тер-Закарян, в свою очередь, признался, что рассчитывал победить гораздо легче.

"Олимпик д’Алес" - "Монпелье" - 1:2

Голы: Эль-Баккаль, 22 - Ферри, 12, Лаборд, 85

Это мог быть один из самых упорных поединков дня, но середняк Лиги 2 "Валансьен" уничтожил сам себя, привезя на свои ворота два пенальти еще до перерыва.

Во втором тайме команда Фредерика Антонетти забила еще столько же. Вагнеру помог отличиться классный пас от Масиса, а 18-летнему таланту Папе Сарру удался шикарный дальний удар. Это уже третий мяч для воспитанника сенегальской академии "Женерасьон Фут" в этом сезоне. Напомним, ранее в этой школе начинали Паписс Демба Сиссе, Садио Мане, Исмаила Сарр.

"Валансьен" - "Метц" - 0:4

Голы: Сентонз, 7 (с пенальти), Амброз, 34 (с пенальти), Вагнер, 61, Сарр, 89

"Ле Пюи Фут" отпраздновал первый для себя выход в 1/8 финала Кубка Франции с 1975 года. Исторический день для крошечного городка из Оверни с населением в 18 тысяч человек.

"Хекам" Кубок до лампочки - они ведут ожесточенную борьбу за выживание в элите, все силы уходят туда. Сегодня же Кристоф Пелисье пробовал дублеров, и они его подвели, запоров множество шансов. К слову, автор единственного гола "Ле Пюи" Ленни Жозеф давным-давно учился в школе "ПСЖ", но не взлетел и докатился до 4-го дивизиона.

"Ле Пюи Фут" - "Лорьян" - 1:0

Гол: Жозеф, 61

В остальных матчах встречались коллективы из низших лиг. "Седан" и "Румильи Валье" - коллективы из Насьоналя 2 (4-й дивизион), а "Сомур" вообще представляет Насьональ 3 (5-й дивизион). Выход таких клубов в 1/8 Кубка - большое событие для местных болельщиков.

"Румильи Валье" - "Анси" - 1:1 (по пен. 6:5)

Голы: Лионго, 29 - Фийон, 53

"Сен-Луи Невег" - "Седан" - 0:2

Голы: Рамалингом, 73, Дашур, 83

"Сомур" - "Монтаньяр" - 3:3 (по пен. 4:3)

Голы: Бугут, 9, 47 (оба с пенальти), Бокангу, 65 - Барри, 40, 75, Рио, 90+1