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Крутая атака, плохая защита. Лион - Сошо 5:2. Видео голов и обзор матча
"Ткачи" вышли в 1/8 финала Кубка Франции
Фото: OL/ автор: Damien LG
Фаворит забил пять голов середняку второго дивизиона даже без трех основных форвардов - Депая, Кадевере и Токо-Экамби. Все благодаря умелым передачам из центра от Ауара и Лукаса Пакета, а также активности 17-летнего Райана Шерки.
С другой стороны, защита "Лиона" была ужасна и вплоть до срочного выхода со скамейки Джейсона Денайера совершала ошибку за ошибкой. Бенламри и Дьоманде за матч наработали на оценку "неудовлетворительно".
"Лион" - "Сошо" - 5:2
Голы: Бенламри, 8, Корне, 10, Шерки, 45, 88, Денайер, 77 - Бедия, 41, 56
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