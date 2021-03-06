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Крутая атака, плохая защита. Лион - Сошо 5:2. Видео голов и обзор матча

Франция
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"Ткачи" вышли в 1/8 финала Кубка Франции

Крутая атака, плохая защита. Лион - Сошо 5:2. Видео голов и обзор матча

Фото: OL/ автор: Damien LG

Новина українською

Фаворит забил пять голов середняку второго дивизиона даже без трех основных форвардов - Депая, Кадевере и Токо-Экамби. Все благодаря умелым передачам из центра от Ауара и Лукаса Пакета, а также активности 17-летнего Райана Шерки.

С другой стороны, защита "Лиона" была ужасна и вплоть до срочного выхода со скамейки Джейсона Денайера совершала ошибку за ошибкой. Бенламри и Дьоманде за матч наработали на оценку "неудовлетворительно".

"Лион" - "Сошо" - 5:2

Голы: Бенламри, 8, Корне, 10, Шерки, 45, 88, Денайер, 77 - Бедия, 41, 56

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В статье: Лион Кубок Франции Сошо
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