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Кубок Франции. 1/16 финала. Брест - ПСЖ 0:3. Контратакующая эстетика от Почеттино
Красиво и неожиданно сыграл чемпион
Фото: twitter.com/PSG_inside/ автор неизвестен
Можете ли вы представить, чтобы "ПСЖ", чемпион и явный лидер французского футбола последнего десятилетия, играл строго на контратаках на поле середняка Лиги 1?
Между тем, сегодня именно так и произошло. Париж отдал мяч и инициативу "Бресту", а сам сосредоточился на обороне и быстром переходе на чужую половину. Его неожиданная тактика принесла плоды в виде эстетичных голов и разгромной победы.
Вообще "Брест" наиграл на гол, а может и на два. Бретонцы прекрасно держали мяч, эффектно комбинировали, их форварды и вингеры создали массу проблем Парижу. Но с реализацией у них беда. Ромен Февр не забил, даже оказавшись один на один с Серхио Рико после грубой обрезки кого-то из защитников "ПСЖ".
Конечно, Париж за такое наказывает. Килиан Мбаппе открыл счет в гениальном сольном проходе уже на 9-й минуте. Этот гол наверняка долго будут крутить по ТВ - посмотреть действительно есть на что.
Второй мяч перед перерывом в контратаке забил Сарабия, которого вывел на ударную позицию Дракслер. Третий мяч - снова Мбаппе, теперь уже грудью после силового прострела Верратти.
"ПСЖ" сделал ровно то, что было необходимо для победы, пока "Брест" танцевал вокруг да около. Это, дамы и господа, называется, класс. Иногда его можно побить за счет порядка, еще чаще - благодаря везению, но в общем и целом более классная команда обязана побеждать менее классную. Так оно сегодня и произошло.
1/16 финала Кубка Франции. Брест. "Франсис Ле Бле"
"Брест" - "ПСЖ" - 0:3
Голы: Мбаппе, 9, 73, Сарабия, 44
"Брест": Сибуа - Пьер-Габриэль (Фуссурье, 84), Дювернь, Брасье, Бааль - Февр, Фадига (Жан Лукас, 74), Белькебла, Филиппото (Шарбонье, 84) - Кардона, Ле Дуарон (Мунье, 75)
"ПСЖ": Серхио Рико - Керер (Пембеле, 46), Данилу, Дьялло, Баккер - Эррера (Гуйе, 74), Паредес - Сарабия (Ди Мария, 76), Верратти (Рафинья, 74), Дракслер - Мбаппе
Предупреждения: Паредес, 27, Эррера, 69
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