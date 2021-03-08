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Во время матча Кубка Франции на острове Корсика болельщики издевались над игроком Лилля

Франция
(3 голосов)

Он это хорошо слышал

Во время матча Кубка Франции на острове Корсика болельщики издевались над игроком Лилля

Інстаграм

Новина українською

Полузащитник "Лилля" Ренату Санчес подвергся расистским оскорблениям в матче Кубка Франции против "Газелек Аяччо" (3:1).

Хотя матч проходил без зрителей, группа фанатов клуба с острова Корсика смотрела его с крыши одного из супермаркетов рядом со стадионом.

23-летний португалец после игры в Инстаграме написал, что ему кричали: "Ренато, иди собирай хлопок".

В соцсети футболиста поддержали многие партнеры по "Лилию", в частности Свен Ботман, Тимоти Веа и Шека.

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В статье: Лилль (Франция)
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