Франция
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Во время матча Кубка Франции на острове Корсика болельщики издевались над игроком Лилля
Он это хорошо слышал
Інстаграм
Полузащитник "Лилля" Ренату Санчес подвергся расистским оскорблениям в матче Кубка Франции против "Газелек Аяччо" (3:1).
Хотя матч проходил без зрителей, группа фанатов клуба с острова Корсика смотрела его с крыши одного из супермаркетов рядом со стадионом.
23-летний португалец после игры в Инстаграме написал, что ему кричали: "Ренато, иди собирай хлопок".
В соцсети футболиста поддержали многие партнеры по "Лилию", в частности Свен Ботман, Тимоти Веа и Шека.
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