Во время матча Кубка Франции на острове Корсика болельщики издевались над игроком Лилля

Полузащитник "Лилля" Ренату Санчес подвергся расистским оскорблениям в матче Кубка Франции против "Газелек Аяччо" (3:1).

Хотя матч проходил без зрителей, группа фанатов клуба с острова Корсика смотрела его с крыши одного из супермаркетов рядом со стадионом.

23-летний португалец после игры в Инстаграме написал, что ему кричали: "Ренато, иди собирай хлопок".

В соцсети футболиста поддержали многие партнеры по "Лилию", в частности Свен Ботман, Тимоти Веа и Шека.