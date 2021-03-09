Кубок Франции. 1/16 финала. Монако выиграл дерби Лазурного берега

Главное впечатление от игры - ренессанс Сеска Фабрегаса. Возрастной плеймейкер, последние годы страдающий от травм, неожиданно показал лучшие образцы своей игры, уничтожив соперника в средней зоне.

Именно Сеск отдал голевой пас на Фолланда в моменте с первым голом. Также до перерыва у "Монако" были два неплохих шанса от Балло Туре и Йоветича, но в обоих случаях здорово сыграл Вальтер Бенитес.

"Ницца" начала играть в футбол, а не только отбиваться, лишь во второй половине игры. У Клод Мориса и, особенно, Дольберга были шансы вернуть команду в игру, но датчанин попал в штангу, а затем "Монако" произвел замены и вернул себе игровое преимущество. Ближе к финальному свистку именно монегаски создавали момент за моментом, аж пока правый латераль Рубен Агилар не удвоил преимущество несильным, но точным низовым ударом.

Для "Монако" это первый выход в поздние стадии Кубка Франции с 2017 года. Тогда, к слову, монегаски были вынуждены "слить" полуфинал "ПСЖ" (0:5), поскольку бились на три фронта сразу, и предпочли Кубку Лигу 1. Посмотрим, как будет на сей раз. Сегодня у команды Нико Ковача все сложилось как надо. Из минусов только травма центрхава Орельена Чуамени.

Кубок Франции. Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Монако" - 0:2

Голы: Фолланд, 29, Агилар, 87

"Ницца": Бенитес - Камара (Дольберг, 56), Данилюк (Лотомба, 56), Салиба, Тодибо, Нсоки (Робсон Бамбу, 90) - Лис-Мелу, Шнейдерлен, Клод Морис - Маолида, Гуири

"Монако": Маецкий - Агилар, Марипан (Бадиашиле, 46), Дисаси, Балло Туре (Кайо Энрике, 81) - Фабрегас (Головин, 81), Чуамени (Матасо, 37), Фофана - Дьятта (Диоп, 64), Йоветич, Фолланд

Предупреждения: Салиба, 75, Нсоки, 86 - Маецкий, 62