Лига 1. Марсель - Ренн 1:0. Сампаоли дебютирует с победы

Вообще сегодняшний матч должен был состояться в конце января, но тогда фанаты "Марселя" штурмовали клубную базу из-за конфликта с менеджментом, и всем стало не до футбола.

Сегодня от команд подвигов и не ждали. "Марсель" выиграл только 2 из 16 последних матчей; "Ренн" - 1 из 11. Добавить интриги могли тренерские дебюты - Хорхе Сампаоли проводил первый поединок с провансальцами, Бруно Женезьо - с бретонцами. Но радикально они ничего не поменяли.

Команды добавили разве что в желании, собранности, но не качестве футбола, особенно атакующего. "Марсель" немного лучше контролировал мяч и продвигал его к воротам, но ему не хватало последней передачи. Вдобавок Аркадиуш Милик слишком часто оказывался за спинами защитников при перспективных подачах в штрафную.

Кое-какие опасные удары пошли только после перерыва. У "Ренна" пробили в створ Камавинга и Буриго, но Манданда был на месте; у "Марселя" моменты запороли Товен и Пайет.

Лучшими в составах обеих команд были опорники. Что Бубакар Камара, что Эдуардо Камавинга со Стивеном Нзонзи отработали без ошибок, намертво зацементировав зоны перед воротами. И тем не менее, "Марсель" победил. Сампаоли повезло - при совершенно стерильной игре вдруг прошла опасная атака по флангу, и Кизанс головой отправил мяч в ворота. Между прочим, это его первый гол в сезоне.

В таблице после сегодняшнего матча у "Марселя" стало 42 очка, и это 6-е место. "Ренн" с 38 баллами остался 10-м.

22-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Ренн" - 1:0

Гол: Кизанс, 88

"Марсель": Манданда - Гонсалес, Балерди, Чалета-Цар - Камара - Лирола, Товен, Хауи (Луис Энрике, 62), Нагатомо (Роккья, 81) - Милик (Бенедетто, 71), Пайет (Кизанс, 80)

"Ренн": Гомис - Соппи, Агер, Ньямси, Мауасса (Трюффер, 66) - Камавинга (Юну, 90), Нзонзи - Доку, Гренье (Буриго, 66), Террье - Гирасси (Те, 85)

Предупреждения: Чалета-Цар, 32, Камара, 79 - Камавинга, 33, Агер, 41, Ньямси, 45+1