Маркиньос: Мы обыграли Барселону благодаря игре нашего великолепного вратаря

Защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос прокомментировал исход ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:1).

"Это был трудный матч. Знали, что он будет отличаться от первой встречи. После того матча "Барса" стала играть лучше. Они смело применяли высокий прессинг — мы с большим трудом переходили с мячом в нападение.

В футболе приходится проходить и через хорошие, и через плохие моменты. По ходу матча приходится справляться с трудностями. Сегодня нам удалось это сделать благодаря игре нашего великолепного вратаря. Он сделал эту игру. Во втором тайме мы смотрелись лучше соперника и заслужили путевку в следующий раунд", — цитирует Маркиньоса пресс-служба УЕФА.