Навас: Отбивать пенальти всегда непросто, особенно когда вам противостоит Месси

Вратарь "ПСЖ" Кейлор Навас прокомментировал победу над "Барселоной" по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов. Навас парировал пенальти в исполнении Лионеля Месси.

"Я очень рад, ведь это был невероятно трудный матч. Все мы хотели показать хороший футбол, воспользоваться добытым в первом матче преимуществом и выйти в четвертьфинал. Отбивать пенальти всегда непросто, особенно когда вам противостоит Месси.

"Барса" сегодня действительно выглядела очень прилично. Они прессинговали практически идеально. Мы настроены и дальше продолжать в том же духе в Лиге чемпионов, демонстрировать ту же жажду борьбы. И это поможет нам пройти очень далеко", — цитирует Наваса пресс-служба УЕФА.