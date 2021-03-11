Франция
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ПСЖ в ближайшее время продлит контракт Ди Марией
Контракт игрока заканчивается 30 июня
Нападающий "ПСЖ" Анхель Ди Мария подпишет новый контракт, сообщает RMC Sport 11 марта.
Нынешнее соглашение истекает 30 июня. Новый контракт будет действовать до лета 2022 года.
Стороны согласовали детали контракта. Соглашение будет подписано в ближайшие недели.
В текущем сезоне 33-летний аргентинец провел 27 матчей за "ПСЖ" и забил пять мячей при 12 голевых передачах.
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