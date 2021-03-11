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ПСЖ нашел трансферную замену на случай потери Килиана Мбаппе

Франция
(1 голосов)

Кри Ро или Лео Месси

ПСЖ нашел трансферную замену на случай потери Килиана Мбаппе

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Французский "Пари Сен-Жермен" снова заинтересовался Криштиану Роналду после выбытия "Ювентуса" из Лиги чемпионов, сообщает Le Parisien.

Инвестор ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи и агент Криштиану Хорхе Мендес поддерживают дружеские отношения, даже когда Роналду не на повестке дня.

ПСЖ хочет, чтобы Килиан Мбаппе пообещал, что останется в клубе. Но если он решит уйти, то вместо него хотят подписать или Роналду или Лионеля Месси.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2021 в 23:02
а обоих слабо?))
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