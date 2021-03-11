ПСЖ нашел трансферную замену на случай потери Килиана Мбаппе

Французский "Пари Сен-Жермен" снова заинтересовался Криштиану Роналду после выбытия "Ювентуса" из Лиги чемпионов, сообщает Le Parisien.

Инвестор ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи и агент Криштиану Хорхе Мендес поддерживают дружеские отношения, даже когда Роналду не на повестке дня.

ПСЖ хочет, чтобы Килиан Мбаппе пообещал, что останется в клубе. Но если он решит уйти, то вместо него хотят подписать или Роналду или Лионеля Месси.