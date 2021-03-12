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Леонардо: Месси и Роналду в ПСЖ? Приятно, что всех топ-футболистов связывают с нашим клубом
Однако переговоров никто не ведет
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо прокомментировал информацию об интересе к капитану "Барселоны" Лионелю Месси и форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Месси? У нас в планах нет ничего, кроме продления контрактов с футболистами из нашего состава. Мы оценим финансовые результаты по итогам сезона. То же самое могу и сказать о Роналду. Хорошо и приятно, что всех топ-футболистов связывают с нами, однако трансферный рынок очень переменчив".
"ПСЖ" – привлекательный клуб. Мы всегда можем пообщаться с топ-игроками, которые хотели бы перейти к нам. Однако переговоров ни с кем пока нет".
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