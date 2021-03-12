Официально: ПСЖ продлил контракт с одним из лидеров

Французский ПСЖ сообщил о подписании нового соглашения с правым вингером Анхелем Ди Марией.

33-летний аргентинец будет выступать в Париже в середине 2022 года.

Анхель играет в ПСЖ с 2015 года. В этом году на его счету в составе команды 27 матчей, 5 голов и 12 голевых передач.