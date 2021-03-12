Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: ПСЖ продлил контракт с одним из лидеров
Ненадолго
Французский ПСЖ сообщил о подписании нового соглашения с правым вингером Анхелем Ди Марией.
33-летний аргентинец будет выступать в Париже в середине 2022 года.
Анхель играет в ПСЖ с 2015 года. В этом году на его счету в составе команды 27 матчей, 5 голов и 12 голевых передач.
????????❤️???? pic.twitter.com/ahih3az156— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 12, 2021
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Игроки Агробизнеса помыли клубный автобус Вереса
- Восемь воспитанников Динамо, девять бразильцев Шахтера. Анализ эксперта матчей 1/8 финала Лиги Европы
- Стали известны результаты тестов на COVID-19 луганской Зари
- МЮ интересуется тремя вратарями. В соглашение об одном из них может войти Де Хеа
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...